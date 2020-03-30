|
Фото Ходченковой во время самоизоляции произвело фурор в соцсетях
Источник материала: ОНТ
Российская актриса Светлана Ходченкова поделилась своим новым снимком с подписчиками в Instagram и вызвала восхищение поклонников.
37-летняя звезда показала, как проводит время дома в период самоизоляции. Артистка на «домашнем» фото предстала перед публикой в одной рубашке и похвасталась безупречной фигурой.
«Божественная», «Как красиво», «Совершенство», – высказали свое мнение в комментариях подписчики Ходченковой.
Недавно новое фото актрисы в Instagram
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская актриса Светлана Ходченкова поделилась своим новым снимком с подписчиками в Instagram и вызвала восхищение поклонников. 37-летняя звезда показала, как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)