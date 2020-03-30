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Фото Ходченковой во время самоизоляции произвело фурор в соцсетях

30.03.2020 16:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фото Ходченковой во время самоизоляции произвело фурор в соцсетях

Российская актриса Светлана Ходченкова поделилась своим новым снимком с подписчиками в Instagram и вызвала восхищение поклонников.

37-летняя звезда показала, как проводит время дома в период самоизоляции. Артистка на «домашнем» фото предстала перед публикой в одной рубашке и похвасталась безупречной фигурой.

«Божественная», «Как красиво», «Совершенство», – высказали свое мнение в комментариях подписчики Ходченковой.

Недавно новое фото актрисы в Instagram разочаровало соцсети.

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Российская актриса Светлана Ходченкова поделилась своим новым снимком с подписчиками в Instagram и вызвала восхищение поклонников. 37-летняя звезда показала, как...
 
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