Сто советов для здоровья

Для формирования интереса к здоровому образу жизни и бережному отношению к собственному здоровью заведующий районной детской библиотекой Елена Гришан провела для учащихся средней школы №1 мероприятие «Сто советов для здоровья». Разделившись на две команды, третьеклассники с интересом выполняли задания, отвечали на вопросы, разгадывали загадки на тему ЗОЖ. В игровой форме ребята узнали много полезного о том, как укрепить свое здоровье, а в завершении все они получили сладкие призы.

День кота

Неофициальный праздник в честь кошек отмечается по всему миру. Международным Днем кошек считается 8 августа. В некоторых странах этот праздник отмечается в другие дни. Согласно традиции, существующей в России, День кошек отмечается в первый день первого весеннего месяца, а март считается «кошачьим» месяцем. В районной детской библиотеке не оставили без внимания такой интересный праздник и поддержали традицию его празднования. Фотовыставка пушистых красавцев и книжная выставка «Все о кошках и котах» украсили библиотеку в первые дни марта. И дети, и взрослые с удовольствием любовались фотографиями, приносили фото своих любимцев и дополняли выставку.

Быть в ответе за свои поступки

В рамках районного конкурса «Права и обязанности» Плисская сельская библиотека совместно с Домом культуры и Плисской средней школой им.Микулича провели интерактивную беседу «Мы в ответе за свои поступки». Мероприятие для учащихся 9-10 классов проходило в форме беседы.

В рамках мероприятия представители инспекции по делам несовершеннолетних рассказали об уровне преступности в нашем районе. Ребят также познакомили с информацией о преступлениях и проступках, о видах наказаний, которые предусмотрены за те или иные правонарушения.

Виктория КИРБАЙ.