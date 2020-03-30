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Электронная ярмарка вакансий пройдет 2 апреля

30.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Электронная ярмарка вакансий пройдет 2 апреля

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минтруда и соцзащиты 2 апреля проведет электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете.

Электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте http://e-vacancy.by. Услуга предлагается всем жителям Беларуси и значительно сокращает период поиска работы. В мероприятии примут участие 7 организаций Минска: ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз», ОАО «Интеграл» — управляющая компания холдинга «Интеграл», ОАО «Керамин», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Криница», унитарное предприятие «Амкодор-Логойск» и УП «Минскводоканал». Будет предложено более 700 вакансий. Соискатели смогут задать нанимателям интересующие вопросы и получить консультации с 10.00 до 12.00.

По окончании мероприятия доступ к вакансиям сохранится, так как все актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.

Электронная ярмарка вакансий — форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Соискатели работ получают возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минтруда и соцзащиты 2 апреля проведет электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА...
 
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