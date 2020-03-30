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Электронная ярмарка вакансий пройдет 2 апреля
30.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минтруда и соцзащиты 2 апреля проведет электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете.
Электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте
По окончании мероприятия доступ к вакансиям сохранится, так как все актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости
Электронная ярмарка вакансий — форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Соискатели работ получают возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.
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Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минтруда и соцзащиты 2 апреля проведет электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА...
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