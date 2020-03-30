Выбирая профессию — выбираешь будущее!

В рамках проведения профессионально-ориентационной работы и для знакомства с одной из удивительных, редких и необычных профессией – эксперта-криминалиста, учащиеся 10 класса Смолевичской районной гимназии посетили экспертно-криминалистический сектор Жодинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Ребят встретила старший эксперт майор юстиции Наталья Обыскалова, которая рассказала им об этой сложной, но интересной работе, которая требует много знаний, усердия и внимания. Ведь работа эксперта заключается не только в поиске улик на местах происшествий, но и в дальнейшем проведении экспертиз полученныхследов и объектов.

Дети с удовольствием слушали примеры работы из многолетней практики эксперта, рассматривалиэкспертное оборудование, изучали комплектацию специального чемодана эксперта, делали селфи на фоне ростового экрана.

Ребятам было интересно узнать, какие приспособления для чего необходимы. Наталья Михайловна отметила, что инструменты в работе криминалиставажны, но главным была и остается смекалка в сочетании с логическим и творческим мышлением.

– Чтобы найти следы преступника, эксперт в первую очередь должен попытаться понять, как он мыслил, как действовал на месте. Чтобы быть экспертом – мало получить образование, необходимо обладать наблюдательностью, хорошей памятью, тщательно и кропотливо выполнять свою работу, уметь концентрироваться.Работа эксперта заставляет постоянно думать и развиваться, совершенствовать в нейнеобходимо всю жизнь. Но в этой работе нет однообразия – тем она и интересна, – отметила Наталья Обыскалова.

Вопросы продолжали долго сыпаться на эксперта со всех сторон. Девушек интересовало, а не тяжело ли Наталье, на вид хрупкой женщине, носить все необходимое оборудование и тяжелый чемодан эксперта? На что она ответила, что на местах происшествий ее сопровождают крепкие и сильные сотрудники милиции, которые всегда оказывают помощь, если она необходима.

Юноши же, с увлечением и неподдельным интересом разглядывали форму эксперта и спрашивали, что необходимо сделать, чтобы стать экспертом?

– Самый быстрый путь – пройти обучение в Академии МВД по специальности «Судебные криминалистические экспертизы». Срок обучения составляет 4 года. На следственно-экспертный факультет по данной специальности могут поступать как юноши, так и девушки, у которых отсутствуют ограничения по состоянию здоровья. Срок обучения включается в последующую выслугу лет сотрудника, а после окончания курсантам академии присваивается звание лейтенант юстиции и они приступают к службе в должности эксперта, – рассказала Наталья Обыскалова.

Стать сотрудником Госкомитета, либо гражданским экспертом, можно и уже имея высшее образование,но для этого необходимо пройти дополнительную подготовку, повысить свою квалификацию в области судебных экспертиз. Направлений судебно-экспертной деятельности существует большое разнообразие. Например, получив высшее медицинское образование, человек может стать судебно-медицинским экспертом, имея высшее техническое образование – экспертом-криминалистом или экспертом-автотехником.

В экспертно-криминалистическом секторе Жодинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусьждутактивных, целеустремленных, эрудированных и любознательных людей, здесь каждый сможет найти для себя свое направление в экспертной работе. А уроки знакомства с конкретными профессиями позволяют теперешним школьникам сформировать свое мировоззрение и цель, которая может предопределить их дальнейшее становление в жизни.

Справочно: по вопросам отбора кандидатов для поступленияв Академию МВД Республики Беларусь по специальности «Судебные криминалистические экспертизы», приема на службу (работу) в Государственный комитет судебных экспертиз, граждане могут обратиться в Жодинский межрайонный отел по адресу: г. Жодино, ул. Сухогрядская д. 1 каб. 413, тел. 8(01775)63822.

Лидия СУДНИКОВИЧ.







