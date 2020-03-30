Синдром Дауна — не болезнь, а генетическая аномалия, обусловленная наличием в клетках человека дополнительной (третьей) хромосомы в 21 паре (21/3). Кстати, именно поэтому Международный день людей с синдромом Дауна отмечают 21 числа третьего месяца.

Рождение ребенка с этим синдромом не зависит от образа жизни родителей, состояния здоровья, вредных привычек, питания, достатка, образования, религиозных убеждений, национальности. 80% солнечных детей рождается у молодых родителей, которым менее 35 лет. Людей с синдромом Дауна называют «солнечные дети». Термин «солнечные» закрепился за такими детьми недаром, поскольку им присуща особенная жизнерадостность, они являются очень ласковыми и в то же время послушными.

Синдром Дауна — самое частое генетическое отклонение. Его нельзя вылечить, и им нельзя заразиться. У солнечных детей часто пониженный иммунитет и целый ряд сопутствующих заболеваний, которые они переносят хуже, чем обычные дети.

Примерно каждый 700-й младенец в мире имеет синдром Дауна. Социализация детей с синдромом Дауна способствует их развитию. Чем больше они общаются с обычными сверстниками, тем менее заметно отставание. Улучшается психическое и физиологическое самочувствие. И обычным детям полезно как можно раньше узнать, что люди бывают разные и со всеми можно дружить и общаться.

У них, как и у всех детей, есть свои слабые и сильные стороны. Несмотря на распространенное мнение о неспособности таких детей к обучению, они вполне могут освоить как навыки ухода за собой, так и более сложные действия. Есть таланты, которые могут проявляться очень ярко. Одной из наиболее серьезных проблем для людей с синдромом Дауна является низкий мышечный тонус. Именно это влияет на речь и моторные навыки. Продолжительность жизни людей с синдромом Дауна за последние 20 лет увеличилась в 2 раза с 25 лет в начале 90-х и до 50 лет в наши дни.

Люди не «страдают» от синдрома Дауна. По итогам последних исследований было выявлено, что 99% взрослых с синдромом Дауна прожили счастливую жизнь.

И мы можем начать с малого — учиться принимать людей такими, какие они есть, не стыдиться их и не отворачиваться. Разрешать нашим детям играть с солнечными и учиться у них быть добрее.

Светлана ЛАСИЦКАЯ, педагог-психолог ГУО «ЦКРОиР Смолевичского района»