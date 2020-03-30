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Глава Huawei заявил, что компания хочет вернуться к Google

30.03.2020 16:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор (CEO) компании Huawei — Ричард Ю — заявил, что несмотря на развитие собственного магазина приложений AppGallery, Huawei надеется на возобновление сотрудничества с американской Google. Об этом пишет Gizchina со ссылкой на Wired.


На фото Huawei P40 Pro. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ричард Ю сказал, что компания «открыта для этого», ведь сотрудничество отвечает интересам обоих компаний. По мнению главы Huawei, многие американские компании- разработчики ПО «заработали много денег» благодаря китайскому производителю.

При этом в Huawei хотели бы вновь использовать магазин Play Store в своих устройствах. CEO компании добавил, что в AppGallery «все еще есть проблемы», на исправление которых понадобится год или два. Видимо, менеджер говорил о сроках заполнения сервиса приложениями от сторонних разработчиков.

Ричард Ю также заявил, что драйверу продаж современных смартфонов — основной камере — осталось быть в авангарде максимум пару лет. Прогресс в повышении качества мобильных фотографий «поглощает огромные ресурсы».

По оценкам Ю, дальше производителя сосредоточатся на более длительной работе аппаратов на одном заряде, а также внедрении еще более крупных экранов с технологиями защиты зрения. Кроме того, через полтора года цены топовых девайсов со сгибающимися экранами могут сравняться со стоимостью обычных топовых смартфонов.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов:

 
 
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Ричард Ю сказал, что компания «открыта для этого», ведь сотрудничество отвечает интересам обоих компаний.
 
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