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Глава Huawei заявил, что компания хочет вернуться к Google
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор (CEO) компании Huawei — Ричард Ю — заявил, что несмотря на развитие собственного магазина приложений AppGallery, Huawei надеется на возобновление сотрудничества с американской Google. Об этом
Ричард Ю сказал, что компания «открыта для этого», ведь сотрудничество отвечает интересам обоих компаний. По мнению главы Huawei, многие американские компании- разработчики ПО «заработали много денег» благодаря китайскому производителю.
При этом в Huawei хотели бы вновь использовать магазин Play Store в своих устройствах. CEO компании добавил, что в AppGallery «все еще есть проблемы», на исправление которых понадобится год или два. Видимо, менеджер говорил о сроках заполнения сервиса приложениями от сторонних разработчиков.
Ричард Ю также заявил, что драйверу продаж современных смартфонов — основной камере — осталось быть в авангарде максимум пару лет. Прогресс в повышении качества мобильных фотографий «поглощает огромные ресурсы».
По оценкам Ю, дальше производителя сосредоточатся на более длительной работе аппаратов на одном заряде, а также внедрении еще более крупных экранов с технологиями защиты зрения. Кроме того, через полтора года цены топовых девайсов со сгибающимися экранами могут сравняться со стоимостью обычных топовых смартфонов.
Ниже — цены популярных у нас смартфонов:
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Ричард Ю сказал, что компания «открыта для этого», ведь сотрудничество отвечает интересам обоих компаний.
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