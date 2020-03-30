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Женщину в Минске сбила машина, когда она вышла из трамвая

30.03.2020 16:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщину в Минске сбила машина, когда она вышла из трамвая

Водитель легковой машины сбил женщину, которая вышла из трамвая, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель Volkswagen ехал по ул. Я.Коласа в направлении ул.В.Хоружей. Возле дома №24 он сбил женщину 1971 года рождения, которая вышла из трамвая и переходила дорогу.

Женщину доставили в больницу. Проводится проверка.

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Водитель легковой машины сбил женщину, которая вышла из трамвая, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Водитель Volkswagen ехал по ул. Я.Коласа в направлении...
 
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