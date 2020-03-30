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Женщину в Минске сбила машина, когда она вышла из трамвая
Источник материала: ОНТ
Водитель легковой машины сбил женщину, которая вышла из трамвая, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водитель Volkswagen ехал по ул. Я.Коласа в направлении ул.В.Хоружей. Возле дома №24 он сбил женщину 1971 года рождения, которая вышла из трамвая и переходила дорогу.
Женщину доставили в больницу. Проводится проверка.
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Водитель легковой машины сбил женщину, которая вышла из трамвая, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Водитель Volkswagen ехал по ул. Я.Коласа в направлении...
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