Женщину в Минске сбила машина, когда она вышла из трамвая

Источник материала: ОНТ

Водитель легковой машины сбил женщину, которая вышла из трамвая, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель Volkswagen ехал по ул. Я.Коласа в направлении ул.В.Хоружей. Возле дома №24 он сбил женщину 1971 года рождения, которая вышла из трамвая и переходила дорогу.

Женщину доставили в больницу. Проводится проверка.

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