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МОК объявил новую дату Олимпиады в Токио
Источник материала: СТВ
Новости мира. Как и предполагалось, Игры четырёхлетия начнутся 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение было принято после телефонной конференции, в которой приняли участие глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, представители оргкомитета, мэрии Токио и японского правительства.
Однако объявлено, что те спортсмены, у которых уже есть допуск для участия в Олимпиаде, новый отбор проходить не будут. В активе белорусов – на данный момент около 70 лицензий.
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Новости мира. Как и предполагалось, Игры четырёхлетия начнутся 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение...
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