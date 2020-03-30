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Когда станет тепло по-настоящему? Рассказывают синоптики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернётся тепло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Апрель кидает то в жар, то в холод.
Специалисты уверяют: метеоперепады в середине календарной весны – норма. Неустойчивая погода с кратковременными осадками и усилением ветра продержится на протяжении недели. А уже к выходным в стране потеплеет.
Были годы, когда в первые дни апреля лежало полметра снега.
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Новости Беларуси. Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернётся тепло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Апрель кидает то в жар, то в холод. Эта...
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