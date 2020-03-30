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Лукашенко: Беларусь по линии миротворчества должна сотрудничать с любой страной
30.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
По линии миротворчества Беларусь должна сотрудничать с любой страной. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями силовых структур – госсекретарем Совета безопасности республики, министром обороны и начальником военной разведки.
«Мы не переносим и не отменяем никаких мероприятий, армия готовится, многие части на полигонах. Знаю, что приведены в Витебской области учения миротворческих подразделений наших вооруженных сил и Великобритании, по-моему. Отзывы положительные. Думаю, что это никого не должно напрягать. Мир нам нужен и миротворчество – это та линия, по которой мы всегда должны сотрудничать со всеми. Думаю, наш основной партнер – Российская Федерация – в этом направлении обороты не снижает. И не только по линии миротворчества», – сказал белорусский лидер.
Также Александр Лукашенко поинтересовался здоровьем военнослужащих.
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Об этом президент заявил на встрече с представителями силовых структур – госсекретарем Совета безопасности республики, министром обороны и начальником военной...
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