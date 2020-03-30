Лукашенко: Беларусь по линии миротворчества должна сотрудничать с любой страной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По линии миротворчества Беларусь должна сотрудничать с любой страной. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями силовых структур – госсекретарем Совета безопасности республики, министром обороны и начальником военной разведки.

«Мы не переносим и не отменяем никаких мероприятий, армия готовится, многие части на полигонах. Знаю, что приведены в Витебской области учения миротворческих подразделений наших вооруженных сил и Великобритании, по-моему. Отзывы положительные. Думаю, что это никого не должно напрягать. Мир нам нужен и миротворчество – это та линия, по которой мы всегда должны сотрудничать со всеми. Думаю, наш основной партнер – Российская Федерация – в этом направлении обороты не снижает. И не только по линии миротворчества», – сказал белорусский лидер.

Также Александр Лукашенко поинтересовался здоровьем военнослужащих.