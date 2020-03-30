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Сотрудники ГАИ в Барановичах задержали нетрезвого водителя, скрывшегося с места ДТП
30.03.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Около полуночи в ОДС Барановичского ГОВД поступил звонок от горожанина, который сообщил, что на улице Притыцкого водитель «Фольксвагена» въехал в припаркованные автомобили и скрылся с места происшествия.
На место ДТП незамедлительно выехал экипаж
Как пояснил мужчина, около 23.00 он действительно употребил алкоголь, а через 40 минут решил съездить в аптеку. В момент движения, отвлекся и въехал в автомобили, а испугавшись наказания, решил тут же «сбежать».
В отношении водителя составлены административные материалы в том числе за управление в состоянии опьянения и оставление места ДТП.
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Около полуночи в ОДС Барановичского ГОВД поступил звонок от горожанина, который сообщил, что на улице Притыцкого водитель «Фольксвагена» въехал в...
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