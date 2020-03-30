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Сотрудники ГАИ в Барановичах задержали нетрезвого водителя, скрывшегося с места ДТП

30.03.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Около полуночи в ОДС Барановичского ГОВД поступил звонок от горожанина, который сообщил, что на улице Притыцкого водитель «Фольксвагена» въехал в припаркованные автомобили и скрылся с места происшествия.

Сотрудники ГАИ в Барановичах задержали нетрезвого водителя, скрывшегося с места ДТП

На место ДТП незамедлительно выехал экипаж ГАИ. Сотрудники увидели автомобили несколько автомобилей с характерными повреждениями. По горячим следам правоохранители на одной из улиц города задержали скрывшегося с места ДТП водителя. Им оказался 37-летний местный житель, который 27 марта около 23:50 управлял автомобилем «Фольксваген» и двигался по улице Притыцкого. Во время движения мужчина не справился с управлением автомобиля и совершил столкновение с припаркованными автомобилями, после чего покинул место ДТП. Установлено, что в момент управления транспортным средством, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования показали 0,99 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.

Сотрудники ГАИ в Барановичах задержали нетрезвого водителя, скрывшегося с места ДТП

Как пояснил мужчина, около 23.00 он действительно употребил алкоголь, а через 40 минут решил съездить в аптеку. В момент движения, отвлекся и въехал в автомобили, а испугавшись наказания, решил тут же «сбежать».

Сотрудники ГАИ в Барановичах задержали нетрезвого водителя, скрывшегося с места ДТП

В отношении водителя составлены административные материалы в том числе за управление в состоянии опьянения и оставление места ДТП.

Госавтоинспекция области напоминает водителям о недопустимости управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. На дороге необходимо быть предельно внимательными и сконцентрированными, чего нельзя достичь под воздействием алкоголя. Помните, спиртные напитки и руль не совместимы.

 
 
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  Около полуночи в ОДС Барановичского ГОВД поступил звонок от горожанина, который сообщил, что на улице Притыцкого водитель «Фольксвагена» въехал в...
 
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