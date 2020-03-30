Игоря Мозейко будут судить в Гомеле за распространение видео про Лукашенко

Об этом сообщил сам 27-летний парень на приеме у правозащитника Леонида Судаленко.





«Игорь Мозейко на своей страничке соцсети «Вконтакте» в неустановленное время и в неустановленном месте разместил и хранил в открытом доступе нацистскую символику в виде флага третьего рейха и видеозапись «Лукашенко про Гитлера». Здесь же он разместил инфопродукцию-фильм «Лукашенко. Уголовные материалы», включенный в республиканский список экстремистских материалов» - говорится в административных протоколах.





По словам Леонида Судаленко, молодой человек свою вину в распространении, как нацистской символики, так и экстремистских материалов отрицать не стал и с предъявленными обвинениями согласился.





«Несмотря на признание вины, мы все же будем просить суд вернуть материалы дела на доработку, так как в протоколах не установлены дата и время совершения вменяемых в вину правонарушений, а следовательно, не возможно определить, являются ли они срочными либо длящимися», - отметил правозащитник.









Напомним, по ст. 17.11 КоАП пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление или распространение нацистской символики или атрибутики влечет штраф до 10 базовых величин (270 руб.), а по ст. 17.10 КоАП за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность штраф от 10 до 50 базовых (от 270 до 1350 руб.).



