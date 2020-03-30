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Нужно знать, к кому обращаться. 8 врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси»

30.03.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За каждой помощью стоит человек. Восемь врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Нужно знать, к кому обращаться. 8 врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси»

Одна из них отправилась в Пуховичский район. Кстати, четверо работников здравоохранения были отмечены здесь недавно за значительный личный вклад в развитие здравоохранения.

Подробности в видеоматериале Вадима Смоляка.

Нужно знать, к кому обращаться. 8 врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси»

Нужно знать, к кому обращаться. 8 врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси»

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Новости Беларуси. За каждой помощью стоит человек. Восемь врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси», сообщили в...
 
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