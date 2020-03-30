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БОКК запускает телефонную линию для поддержки одиноких пожилых людей

30.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

БОКК запускает телефонную линию для поддержки одиноких пожилых людей

Белорусское общество Красного Креста запускает телефонную линию 201 для психосоциальной поддержки одиноких пожилых людей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Инициативу БОКК поддержала благотворительная платформа ИМЕНА. На многоканальную телефонную линию  смогут звонить одинокие пожилые люди, оказавшиеся в вынужденной изоляции.

На линии будут дежурить волонтеры БОКК. «Они окажут пожилым людям психосоциальную поддержку — выслушают, ответят на все вопросы, успокоят. А если человеку нужна будет конкретная помощь, подскажут, к каким компетентным службам следует за ней обратиться», — рассказали в БОКК.

В течение недели линия 201 будет работать в тестовом режиме с 9.00 до 18.00. Планируется, что за это время звонки со всех мобильных операторов станут бесплатными. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусское общество Красного Креста запускает телефонную линию 201 для психосоциальной поддержки одиноких пожилых людей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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