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БОКК запускает телефонную линию для поддержки одиноких пожилых людей
30.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусское общество Красного Креста запускает телефонную линию 201 для психосоциальной поддержки одиноких пожилых людей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.
Инициативу БОКК поддержала благотворительная платформа ИМЕНА. На многоканальную
На линии будут дежурить
В течение недели линия 201 будет работать в тестовом режиме с 9.00 до 18.00. Планируется, что за это время звонки со всех мобильных операторов станут бесплатными. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры.
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Белорусское общество Красного Креста запускает телефонную линию 201 для психосоциальной поддержки одиноких пожилых людей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
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