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Брошенный в траву окурок едва не погубил целую деревню в Глусском районе
Источник материала: ОНТ
СУХИЕ ФАКТЫ. Сезонная проблема с поджиганием прошлогодней травы вышла на новый виток. Здесь уместно вспомнить известную поговорку: «Что старый, что малый». Если в городах с огнём балуются дети, то в сельской местности виновниками масштабных пожаров зачастую становятся люди вполне почтенного возраста. В Глусском районе едва не сгорела деревня, в Могилёвском «чёрное дело» обернулось трагедией.
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СУХИЕ ФАКТЫ. Сезонная проблема с поджиганием прошлогодней травы вышла на новый виток. Здесь уместно вспомнить известную поговорку: «Что старый, что малый». Если в...
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