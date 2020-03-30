Брошенный в траву окурок едва не погубил целую деревню в Глусском районе

Источник материала: ОНТ

СУХИЕ ФАКТЫ. Сезонная проблема с поджиганием прошлогодней травы вышла на новый виток. Здесь уместно вспомнить известную поговорку: «Что старый, что малый». Если в городах с огнём балуются дети, то в сельской местности виновниками масштабных пожаров зачастую становятся люди вполне почтенного возраста. В Глусском районе едва не сгорела деревня, в Могилёвском «чёрное дело» обернулось трагедией.

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