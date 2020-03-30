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«Это приемлемый результат, которым можно гордиться». На YouTube-канале СТВ уже 200 тысяч подписчиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Столичное телевидение» обновляет очередную вершину. Всего год назад наш телеканал набрал 100 тысяч подписчиков на самом популярном в мире видеохостинге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тогда сотрудники интернет-дирекции получили приятный подарок – серебряную кнопку YouTube.
И вот сегодня взята новая высота – 200 тысяч подписчиков. За год – рост в два раза! Но даже не это главное.
Татьяна Бирук, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Миллион просмотров для сюжетов «Столичного телевидения» – это реальность уже сегодня. Так что получение золотой кнопки YouTube для канала-миллионника не выглядит фантастикой. Хотя для интернет-дирекции и всей командой «Столичного телевидения» это не самая важная задача. Главное – производство качественного контента и работа со своей аудиторией. А она не только у экранов телевизоров, но и во всемирной паутине.
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«Это приемлемый результат, которым можно гордиться». На YouTube-канале СТВ уже 200 тысяч подписчиков
Новости Беларуси. «Столичное телевидение» обновляет очередную вершину. Всего год назад наш телеканал набрал 100 тысяч подписчиков на самом популярном в мире...
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