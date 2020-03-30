Семью из шести человек убили 15 лет назад в Могилеве: судебный процесс возобновлен

Источник материала: ОНТ

Могилеве: судебный процесс возобновлен" class="one-news__figure-img">

В Могилеве возобновили слушание уголовного дела по факту убийства семьи. Четыре человека – на скамье подсудимых. 15 лет назад их уже задерживали по подозрению в убийстве, но суд тогда не признал их виновными, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном суде.

Преступление произошло в ночь с 31 мая на 1 июня 2005 года в Большой Мощанице. 48-летняя хозяйка дома, ее 53-летний супруг, 27-летняя дочь женщины, ее гражданский муж и двое их маленьких детей переехали в нынешний агрогородок из Белыничей, где продали квартиру.

Уроженцы Большой Мощаницы, тогда их было пятеро, планировали напоить новоселов и узнать, где они хранят деньги, полученные от продажи квартиры. План провалился, и сообщники убили всю семью. Из дома они унесли $1,1 тыс. и около 2 млн 360 тыс. неденоминированных белорусских рублей. Тогда самому старшему из подозреваемых было 24 года, а самому младшему - 18 лет. Всех их суд признал в то время невиновными.

Однако дело было возобновлено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, и сейчас четырем фигурантам инкриминируют убийство с особой жестокостью, в том числе заведомо малолетних, и разбой.

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