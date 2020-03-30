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Тотальный карантин спасет жизни, но уничтожит бизнес

30.03.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но как реагирует на пандемию белорусский малый бизнес?

Одна из сфер, по которой наиболее болезненно ударило закрытие границ в качестве карантинной меры – туристическая сфера. По словам руководителя портала holiday.by Андрея Барашко, индустрия в шоке: отменяются поездки за границу, люди, боясь потерять деньги, отказываются от уже запланированных поездок. Он предостерегает от обращения в суды для возврата денег за отмененную поездку: если суды будут завалены исками-туристическому оператору будет проще объявить себя банкротом, и тогда наверняка никто не получит денег.

«А деньги есть, – говорит Андрей Барашко. – Я не знаю ни одного белорусского туроператора, который сегодня говорит: «Мы не отдадим денег». Они говорят: «Давайте мы будем вот эти международные дела каждое рассматривать и как-то откатывать назад».

Но, по словам председателя Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина, не только туристические операторы и продавцы масок ощутили на себе влияние пандемии. Обеспокоены вообще все предприниматели, ведь они не знают, как будут жить и работать уже сейчас.

Владимир Карягин считает, что введение тотального карантина может иметь просто катастрофические последствия, так как экономический потенциал Беларуси крайне ограничен. Он объясняет: большинство белорусских компаний – это микробизнес, у которого нет собственной недвижимости, и без поддержки государства он может не пережить перерыва или сложностей в функционировании во время карантина. Это в свою очередь приведет к безработице и еще большему ухудшению экономической ситуации.


Почему государство должно поддержать предпринимателей если не материально, то просто на уровне закона, иллюстрирует примером председатель совета РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко:

«Мы начали кампанию за снижение арендной платы. Наши предприниматели по инициативе «Перспектива» понесли обращение. Знаете, что ответили в Витебске на одном из рынков? «Что вы к нам пришли? У нас карантина нет. У нас чрезвычайного положения нет. У нас эпидемии нет. У нас ничего нет. Поэтому снижать аренду и делать вам преференции мы не будем».

Правительство уже работает над пакетом мер по обеспечению стабильной работы экономики, который собирается рассмотреть президиум Совета министров во вторник 31 марта. О других аспектах пандемии смотрите подробнее в ток-шоу «Каждый из нас» канала Белсат.
 
Теги: Витебск
 
 
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Но как реагирует на пандемию белорусский малый бизнес?
 
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