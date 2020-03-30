Бетономешалка въехала в микроавтобус, в котором находились четверо детей: 5-летний ребенок – в больнице

Источник материала: ОНТ

5-летнего ребенка – пассажира микроавтобуса – доставили в медучреждение для осмотра после ДТП в Минске, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель 1988 года рождения ехал за рулем «КАМАЗа» в первой полосе по Партизанскому проспекту в направлении улицы Жилуновича. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он влетел в автомобиль «Газ», который остановился в той же полосе на запрещающий сигнал светофора.

После удара «КАМАЗ» выехал за пределы проезжей части. В автомобиле «Газ» находились четверо маленьких детей в специальных удерживающих устройствах. 5-летний ребёнок доставлен в больницу для осмотра. Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия.

В ГАИ напоминают, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, которая позволит избежать столкновения, если тот экстренно затормозит или остановится.

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