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Бетономешалка въехала в микроавтобус, в котором находились четверо детей: 5-летний ребенок – в больнице

30.03.2020 20:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бетономешалка въехала в микроавтобус, в котором находились четверо детей: 5-летний ребенок – в больнице

5-летнего ребенка – пассажира микроавтобуса – доставили в медучреждение для осмотра после ДТП в Минскесообщается в Telegram-канале УГАИ  ГУВД Мингорисполкома.

Водитель 1988 года рождения ехал за рулем «КАМАЗа» в первой полосе по Партизанскому проспекту в направлении улицы Жилуновича. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он влетел в автомобиль «Газ», который остановился в той же полосе на запрещающий сигнал светофора. 

После удара «КАМАЗ» выехал за пределы проезжей части. В автомобиле «Газ» находились четверо маленьких детей в специальных удерживающих устройствах. 5-летний ребёнок доставлен в больницу для осмотра. Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия. 

В ГАИ напоминают, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, которая позволит избежать столкновения, если тот экстренно затормозит или остановится. 

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Теги: Минск
 
 
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5-летнего ребенка – пассажира микроавтобуса – доставили в медучреждение для осмотра после ДТП в Минске, сообщается в Telegram-канале УГАИ  ГУВД Мингорисполкома....
 
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