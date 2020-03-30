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Гендиректор «Могилёвлифтмаш»: пока будет возможность иметь заказы, куда-то отгружать, мы будем работать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусскому малому и среднему бизнесу важно удержаться на плаву. Рецепты здесь могут быть разными, главное проявить гибкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, перепрофилировать свое производство и сохранить рабочие места и зарплаты сотрудников. К тому же, как показывает история мировых кризисов, в такие периоды появляется возможность занять новую нишу на международном рынке.
Борис Ковалевский, генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш»:
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Гендиректор «Могилёвлифтмаш»: пока будет возможность иметь заказы, куда-то отгружать, мы будем работать
Новости Беларуси. Белорусскому малому и среднему бизнесу важно удержаться на плаву. Рецепты здесь могут быть разными, главное проявить гибкость, сообщили в...
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