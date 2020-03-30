|
Усиленная дезинфекция и увеличенная дистанция: как в Беларуси соблюдают рекомендации ВОЗ
Источник материала: ОНТ
В нашем Минздраве отмечают: работать надо на опережение. Свой привычный образ жизни пришлось пересмотреть многим: супермаркеты, кафе, предприятия, транспорт. Безопасность и дезинфекция теперь, похоже, главный тренд. И если раньше поддерживать чистоту было делом привычки, сейчас это – единственный способ не допустить распространения вируса.
Без такого дезинфицирующего душа в стране на линию не выходит ни один троллейбус или автобус. В сутки в одном депо уходит больше 150 литров спецсредства! Там, где не справляется автоматика, моют вручную.
После за дело берутся «роботы» (так здесь в шутку называют бригаду в спецкостюмах). «Зацепить» нужно каждый уголок салона. Работать с пятилитровым контейнером наперевес, конечно, нелегко. А дышать трудно даже в обычной маске – что уж говорить о респираторах!
В день в метро спускаются 800 тысяч пассажиров. Говоря языком эпидемиологов, социальная дистанция здесь гораздо ближе необходимой. Правда, люди в масках здесь уже не редкость. Ответ вирусу: антисептики и уборка – раз в 15 минут. Обработке подлежит всё, чего может коснуться пассажир.
Ещё одно место, где белорусы собираются, как говорится, гораздо больше трёх – кафе. Как тут устоять перед такими ароматными пирогами?
В пироговой уверяют – «мы в деле!». Влажная уборка, обеззараживание подносов и прилавков. Столики теперь – в метре друг от друга, посуда тщательно моется в спецрастворе, а доставка теперь позволяет отведать любимое лакомство в режиме самоизоляции. Спрос как никогда высокий: в день приходится печь до тысячи пирогов.Из печи – в коробку и без ручного контакта. А дальше – дело за курьером! Доставят строго по санитарным рекомендациям. Посылку оставят возле входной двери или калитки частного дома, а сообщат о «вкусной посылке» по телефону или домофону.
В плотном графике пирогами успевают угощать ветеранов, отправляют сладкие посылки и в хосписы, и в детские дома. А недавно команда решила поддержать тех, кто каждый день ратует за наше здоровье. Пироги стали отправлять и в столичную инфекционку.
В белорусских кинотеатрах тоже изменили рассадку. Теперь места для бронирования доступны через ряд. В супермаркетах нанесли специальную разметку возле касс – чтобы напомнить покупателям о безопасной дистанции. А ещё одно излюбленное место отдыха – кальянные, специалисты и вовсе попросили временно приостановить работу.
И если взрослые могут остаться дома, самым непоседливым белорусам сейчас непросто. В дни каникул открылись школьные лагеря. В Гродно, в самой большой школе области, вся неделя уже расписана по минутам. Первый день – дружбы. Впереди игры, творческие мастерские, а главное – уроки безопасности.
О простых правилах гигиены напоминают на каждом занятии. Да и лишний раз помыть руки просить никого не надо. Правда, экскурсии, походы в театр и зоопарк пришлось отменить. Но сейчас в помощь педагогам – онлайн трансляции мастер-классов, спектаклей, музейных экспозиций. Рассчитывают, что любители гаджетов такой подход оценят. К тому же раз дети не могут покинуть стены школы, будут учиться принимать гостей.
Холодная голова и чистые руки: простые правила все наверняка слышали уже тысячу раз. И всё-таки эпидемиологи повторяют: любые, даже самые эффективные меры не помогут, если мы сами будем слишком беспечны.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашем Минздраве отмечают: работать надо на опережение. Свой привычный образ жизни пришлось пересмотреть многим: супермаркеты, кафе, предприятия, транспорт....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)