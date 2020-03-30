Усиленная дезинфекция и увеличенная дистанция: как в Беларуси соблюдают рекомендации ВОЗ

Источник материала: ОНТ

В нашем Минздраве отмечают: работать надо на опережение. Свой привычный образ жизни пришлось пересмотреть многим: супермаркеты, кафе, предприятия, транспорт. Безопасность и дезинфекция теперь, похоже, главный тренд. И если раньше поддерживать чистоту было делом привычки, сейчас это – единственный способ не допустить распространения вируса.

Без такого дезинфицирующего душа в стране на линию не выходит ни один троллейбус или автобус. В сутки в одном депо уходит больше 150 литров спецсредства! Там, где не справляется автоматика, моют вручную.

Максим Курейчик, первый заместитель директора филиала троллейбусного парка №2 г. Минска: «Дезинфекция проводится специальными средствами, которые убивают все бактерии. Оно является безопасным для пассажиров. Самые уязвимые части троллейбуса – это сидения, поручни, которые обрабатываются тщательно и несколько раз в сутки».

После за дело берутся «роботы» (так здесь в шутку называют бригаду в спецкостюмах). «Зацепить» нужно каждый уголок салона. Работать с пятилитровым контейнером наперевес, конечно, нелегко. А дышать трудно даже в обычной маске – что уж говорить о респираторах!

Максим Курейчик, первый заместитель директора филиала троллейбусного парка №2 г. Минска: «В парк неоднократно были звонки от пассажиров нашего транспорта с просьбой уточнить, производится ли дезинфекция салонов. На что мы даём ответ: дезинфекция проводится ежедневно на всем подвижном составе».

В день в метро спускаются 800 тысяч пассажиров. Говоря языком эпидемиологов, социальная дистанция здесь гораздо ближе необходимой. Правда, люди в масках здесь уже не редкость. Ответ вирусу: антисептики и уборка – раз в 15 минут. Обработке подлежит всё, чего может коснуться пассажир.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена: «Если поезд с линии прибывает сначала в депо, то он прежде, чем зайти в депо, моется снаружи. Непосредственно в депо проводится его обработка моющими средствами внутри. Также данными видами средств обрабатываются дверные ручки, стёкла дверей, турникеты, тарелочки для денег. Моются полностью все платформы, все служебные помещения, стены станций, колонны».

Ещё одно место, где белорусы собираются, как говорится, гораздо больше трёх – кафе. Как тут устоять перед такими ароматными пирогами?

В пироговой уверяют – «мы в деле!». Влажная уборка, обеззараживание подносов и прилавков. Столики теперь – в метре друг от друга, посуда тщательно моется в спецрастворе, а доставка теперь позволяет отведать любимое лакомство в режиме самоизоляции. Спрос как никогда высокий: в день приходится печь до тысячи пирогов.Из печи – в коробку и без ручного контакта. А дальше – дело за курьером! Доставят строго по санитарным рекомендациям. Посылку оставят возле входной двери или калитки частного дома, а сообщат о «вкусной посылке» по телефону или домофону.

Максим Муровейко, курьер: «В последнее время увеличилось количество доставок. Работаем в одноразовых перчатках, масках. Реакция разная у людей – благодарят, улыбаются».

В плотном графике пирогами успевают угощать ветеранов, отправляют сладкие посылки и в хосписы, и в детские дома. А недавно команда решила поддержать тех, кто каждый день ратует за наше здоровье. Пироги стали отправлять и в столичную инфекционку.

В белорусских кинотеатрах тоже изменили рассадку. Теперь места для бронирования доступны через ряд. В супермаркетах нанесли специальную разметку возле касс – чтобы напомнить покупателям о безопасной дистанции. А ещё одно излюбленное место отдыха – кальянные, специалисты и вовсе попросили временно приостановить работу.

И если взрослые могут остаться дома, самым непоседливым белорусам сейчас непросто. В дни каникул открылись школьные лагеря. В Гродно, в самой большой школе области, вся неделя уже расписана по минутам. Первый день – дружбы. Впереди игры, творческие мастерские, а главное – уроки безопасности.

О простых правилах гигиены напоминают на каждом занятии. Да и лишний раз помыть руки просить никого не надо. Правда, экскурсии, походы в театр и зоопарк пришлось отменить. Но сейчас в помощь педагогам – онлайн трансляции мастер-классов, спектаклей, музейных экспозиций. Рассчитывают, что любители гаджетов такой подход оценят. К тому же раз дети не могут покинуть стены школы, будут учиться принимать гостей.

Холодная голова и чистые руки: простые правила все наверняка слышали уже тысячу раз. И всё-таки эпидемиологи повторяют: любые, даже самые эффективные меры не помогут, если мы сами будем слишком беспечны.

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