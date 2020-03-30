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Эфирные преобразования и визуальное обновление. Радиостанция «Альфа Радио» провела весеннюю перезагрузку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ведущая радиостанции «Альфа Радио» встречает весну в новом формате. Проведен комплексный ребрендинг: эфирные преобразования, визуальное обновление логотипа и фирменного стиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, новости теперь выходят в начале каждого часа. Выпуски еще более динамичные и насыщенные. Самые свежие и актуальные новости помогает делать корреспондентская сеть издательского дома «Беларусь сегодня» (с 2015 года «Альфа Радио» входит в его холдинг).
Кардинально изменилось и оформление эфира, от имиджевых джинглов до отбивок новостей. Но самая главная фишка радиостанции – это запуск утреннего шоу «Твое утро». Его главная задача – помочь слушателям FM-станции проснуться и зарядиться позитивом на весь день.
Денис Вавилов, продюсер «Альфа Радио» издательского дома «Беларусь сегодня»:
Ирина Петрович, начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио» издательского дома «Беларусь сегодня»:
Уже сегодня сайт «Альфа Радио» открывает серию онлайн-квартирников. Радиостанция дарит возможность своей аудитории не только слушать любимых артистов, но и видеть их на сцене, не выходя из дома или офиса. Каждый день по 3 апреля в два часа дня белорусские музыканты будут выступать в Театре эстрады для огромной онлайн-аудитории.
А ведущие утреннего шоу сделают так, чтобы эфир был не только музыкальным, но и интересным. Трансляция будет сопровождаться беседой с выступающими. 30 марта первый онлайн-концерт открыли ТЕО и Ольга Рыжикова.
ТЕО, певец:
31 марта в онлайн-режиме выступит Дядя Ваня. Для тех, кто будет следить за трансляцией, предусмотрены подарки. Все подробности можно узнать на новом сайте «Альфа Радио». Кстати, там же представлен и обновленный логотип радиостанции.
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Эфирные преобразования и визуальное обновление. Радиостанция «Альфа Радио» провела весеннюю перезагрузку
Новости Беларуси. Ведущая радиостанции «Альфа Радио» встречает весну в новом формате. Проведен комплексный ребрендинг: эфирные преобразования, визуальное...
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