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К 75-й годовщине Победы предусмотрены выплаты материальной помощи

31.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В связи с празднованием 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30.12.2019 № 491 «Об оказании единовременной материальной помощи» (далее — Указ), с 1 апреля до 1 мая 2020 года постоянно проживающим в Республике Беларусь ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым категориям граждан, пострадавшим от последствий войны, будет произведена выплата единовременной материальной помощи.

Выплата материальной помощи будет производиться по месту получения пенсии:

– лицам, получающим пенсию в учреждении банка, — зачислена на вкладной счет (карт-счет);

– лицам, получающим пенсию в отделении почтовой связи, — доставлена на дом.

Единовременная материальная помощь оказывается следующим категориям граждан:

  1. в размере 2500 рублей — Героям Советского Союза;
  2. в размере 1700 рублей:

– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 г.;

– лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943 — 1945 годах;

  1. в размере 900 рублей:

– лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

– лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

– лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

  1. в размере 700 рублей:

– членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям-инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством);

Справочно: под другими иждивенцами понимаются братья, сестры, внуки, пасынки и падчерицы, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, получающие пенсии по случаю потери кормильца за военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.   

– бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством;

– инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

Указанные категории граждан, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь и получающие пенсию в Республике Беларусь (частично либо полностью) из других государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в области социального (пенсионного) обеспечения, также могут претендовать на получение материальной помощи, согласно Указу.

Обращаем внимание: при наличии права на оказание единовременной материальной помощи по нескольким основаниям, она будет оказываться по основанию, предусматривающему наибольшую выплату (например, если гражданин имеет статус участника Великой Отечественной войны и бывшего совершеннолетнего узника фашизма, то помощь будет назначена как участнику в размере 1700 рублей, поскольку бывшим узникам фашизма предусмотрена выплата в меньшем размере — 700 рублей).

На сегодняшний день в районе проживают 1 инвалид и 3 участника Великой Отечественной войны, 3 семьи погибших воинов и партизан, 6 тружеников тыла, 1 житель блокадного Ленинграда, 13 узников, 1 инвалид с детства вследствие ранения в период Великой Отечественной войны.

По всем возникающим вопросам о выплате единовременной материальной помощи обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома, кабинеты № 226,  № 227, телефоны: 5-19-30, 5-90-82.

Татьяна СКРИБА,

главный специалист

отдела пенсионного

и материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости

и социальной защите

Несвижского райисполкома.                                         

 


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В связи с празднованием 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
 
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