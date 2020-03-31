Трамп продлил на год санкции в отношении России из-за кибератак против США

Украинская правда . Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении России из-за кибератак против Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает





Указом, изданным еще при президентстве Барака Обамы, вводились ограничения против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.









"Это значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в документе.









"Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года", - подытожил Трамп.





Этот указ позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, которые осуществляют кибератаки против Штатов. Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны.



