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Трамп продлил на год санкции в отношении России из-за кибератак против США

31.03.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ограничения вводились против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении России из-за кибератак против Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Украинская правда

Указом, изданным еще при президентстве Барака Обамы, вводились ограничения против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.


"Это значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в документе. 


"Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года", - подытожил Трамп. 

Этот указ позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, которые осуществляют кибератаки против Штатов. Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны.
 
 
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Ограничения вводились против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.
 
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