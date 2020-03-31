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Очень хочется навесить статью: на 75-летнего активиста четыре раза переписывали протокол за экстремизм

31.03.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Мозырского отделения "Руху за Свабоду" Григорий Кривицкий уже устал от многочисленных переписываний протокола, в котором местная милиция пытается обвинить его в административном правонарушении по статье 17.11 КоАП, сообщает "Полесская весна".



Это распространение информационных продуктов, включенных в национальный список экстремистских материалов, а также производство, публикация, хранение или транспортировка с целью распространения таких информационных продуктов, если в этих действиях нет преступления.

Впервые капитан милиции Сергей Мартинович пришел к Григорию Кривицкому в онкологический диспансер, где его лечили 10 февраля. Он рассказал больному Кривицкому, что 16 ноября 2018 года он сделал на свою страницу в Facebook репост записи, где упоминается организация анархистского движения, которая якобы включена в список экстремистских материалов. 

Мартинович составил протокол, а Кривицкий подписал его, потому что не мог понять, в чем его обвиняют, так как он только что прошел болезненную процедуру биопсии. Когда благополучие активиста улучшилось, он попытался выяснить, в чем его обвиняют. Но в оставленной копии протокола он ничего не смог разобрать.


Буквально на следующий день Мартинович снова позвонил Кривицкому в диспансер с предложением переписать протокол, потому что первый не понравился руководству. Такое хамство разозлило активиста, и он отказался отвечать на вопросы милиционера и подписывать новый протокол. 

12 февраля, сразу же после выписки из диспансера, активист обратился в Мозырское отделение милиции за читаемой копией хотя бы одного из протоколов. Но в РАУСе ответили, что они отправят письменный ответ на его заявление. 18 февраля Кривицкий полуил ответ из РАУСа, где сообщалось, что материалы административного дела были направлены в суд и ознакомиться с ними можно там.

В суде ему сказали, что дело было возвращено назад в РАУС на доработку. 12 марта почта доставила Кривицкому еще один, новый протокол, третий по счету. Он был составлен 9 марта и в нем Кривицкому вменяется то же самое.

А 26 марта капитан милиции Сергей Мартинович снова пришел к Григорию Кривицкому, чтобы составить четвертый протокол за экстремизм. Мотивировал тем, что суд волнует, не содержатся ли мотивы разжигания межнациональной розни в действиях Кривицкого. 

Но теперь милиционера почему-то заинтересовало, собирается ли Кривицкий участвовать в президентской избирательной кампании в ближайшие месяцы. Участковый пытался узнать у пенсионера, собирается ли тот быть наблюдателем или представителем какого-либо кандидата.

27 марта Кривицкий снова посетил Мозырское РОВД, чтобы ознакомиться с материалами дела и сделать копии. Но ему было отказано, заявив, что он сможет ознакомиться в суде.

Активист отмечает, что в каждом новом протоколе меняется дата, когда Кривицкий размещал что-то в своем Facebook. 


Григорий Кривицкий уже направил второе заявление о нарушениях со стороны сотрудников милиции прокурору Мозырского района. Первое заявление у него не приняли, заявив, что решение будут принимать по результатам суда. 

27 марта Кривицкий подал еще одно заявление в прокуратуру, которое взяли, но не зарегистрировали.
 
 
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Глава Мозырского отделения "Руху за Свабоду" Григорий Кривицкий уже устал от многочисленных переписываний протокола, в котором местная милиция пытается обвинить...
 
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