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Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен с 2021-го на 2022-й год
Источник материала: ОНТ
Всемирная легкоатлетическая ассоциация сообщила о переносе чемпионата мира с 2021-го года на 2020-й.
Такое решение связано с тем, что накануне летние Олимпийские игры в Токио отложили до следующего лета.
Турнир должен был пройти в американском Юджине в августе 2021 года. Новые даты чемпионата мира в настоящее время обсуждаются.
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Всемирная легкоатлетическая ассоциация сообщила о переносе чемпионата мира с 2021-го года на 2020-й. Такое решение связано с тем, что накануне летние Олимпийские игры...
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