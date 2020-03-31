Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен с 2021-го на 2022-й год

Источник материала: ОНТ

Всемирная легкоатлетическая ассоциация сообщила о переносе чемпионата мира с 2021-го года на 2020-й.

Такое решение связано с тем, что накануне летние Олимпийские игры в Токио отложили до следующего лета.

Турнир должен был пройти в американском Юджине в августе 2021 года. Новые даты чемпионата мира в настоящее время обсуждаются.

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