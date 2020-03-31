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В Полоцке задержали двух братьев с арсеналом оружия и боеприпасов

31.03.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 марта сотрудники МВД при поддержке бойцов ОМОН задержали двух братьев из Полоцка. У них было оружие и боеприпасы к нему, а также самодельные «ежи» для остановки транспорта. Полочане собирались использовать арсенал для преступлений, сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В квартире одного из 34-летних братьев, а также в их дачном доме оперативники нашли обрез охотничьего ружья, самодельный револьвер типа «Наган» и 95 патронов к нему. По заключению экспертов, арсенал оказался боевым и пригодным для использования. Сотрудники милиции также обнаружили в доме 58 металлических «ежей» для принудительной остановки автомобилей.

По оперативной информации, братья собирались использовать все это для совершения преступлений. Известно, что один из фигурантов ранее судим за совершение разбойного нападения в России.
 
 
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27 марта сотрудники МВД при поддержке бойцов ОМОН задержали двух братьев из Полоцка. У них было оружие и боеприпасы к нему, а также самодельные «ежи» для остановки...
 
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