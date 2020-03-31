В Полоцке задержали двух братьев с арсеналом оружия и боеприпасов

В квартире одного из 34-летних братьев, а также в их дачном доме оперативники нашли обрез охотничьего ружья, самодельный револьвер типа «Наган» и 95 патронов к нему. По заключению экспертов, арсенал оказался боевым и пригодным для использования. Сотрудники милиции также обнаружили в доме 58 металлических «ежей» для принудительной остановки автомобилей.





По оперативной информации, братья собирались использовать все это для совершения преступлений. Известно, что один из фигурантов ранее судим за совершение разбойного нападения в России.