ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пенсионер обгорел при наведении порядка на подворье в Лунинецком районе

31.03.2020 11:47 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пенсионер обгорел при наведении порядка на подворье в Лунинецком районе

В Лунинецком районе в агрогородке Велута мужчина 1948 года рождения получил термические ожоги при наведении порядка около дома. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

При сжигании мусора на пенсионере загорелась одежда. Несчастный случай произошел 29 марта, но к врачам пострадавший обратился на следующий день. 30 марта его госпитализировали в хирургическое отделение Лунинецкой центральной районной больницы. У мужчины пострадало 8% тела, диагностирован термический ожог пламенем правой голени III степени. Строения и имущество на приусадебном участке не повреждены.

Также 30 марта на сельском подворье в деревне Язвинки горела хозпостройка. Огонь перекинулся на припаркованный рядом микроавтобус Ford Transit. 23-летний сын хозяйки пытался самостоятельно потушить пожар, однако получил ожоги. С предварительным диагнозом «термоингаляционная травма» его госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы.

Автомобиль полностью выгорел, огонь уничтожил кровлю и имущество внутри сарая. Причина пожара устанавливается.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лунинецком районе в агрогородке Велута мужчина 1948 года рождения получил термические ожоги при наведении порядка около дома. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лесхозы Беларуси заготовили около 10 тыс. т березового сока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика