Пенсионер обгорел при наведении порядка на подворье в Лунинецком районе

Источник материала: ОНТ

В Лунинецком районе в агрогородке Велута мужчина 1948 года рождения получил термические ожоги при наведении порядка около дома. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

При сжигании мусора на пенсионере загорелась одежда. Несчастный случай произошел 29 марта, но к врачам пострадавший обратился на следующий день. 30 марта его госпитализировали в хирургическое отделение Лунинецкой центральной районной больницы. У мужчины пострадало 8% тела, диагностирован термический ожог пламенем правой голени III степени. Строения и имущество на приусадебном участке не повреждены.

Также 30 марта на сельском подворье в деревне Язвинки горела хозпостройка. Огонь перекинулся на припаркованный рядом микроавтобус Ford Transit. 23-летний сын хозяйки пытался самостоятельно потушить пожар, однако получил ожоги. С предварительным диагнозом «термоингаляционная травма» его госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы.

Автомобиль полностью выгорел, огонь уничтожил кровлю и имущество внутри сарая. Причина пожара устанавливается.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram