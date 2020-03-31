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Пенсионер обгорел при наведении порядка на подворье в Лунинецком районе
Источник материала: ОНТ
В Лунинецком районе в агрогородке Велута мужчина 1948 года рождения получил термические ожоги при наведении порядка около дома. Об этом
При сжигании мусора на пенсионере загорелась одежда. Несчастный случай произошел 29 марта, но к врачам пострадавший обратился на следующий день. 30 марта его госпитализировали в хирургическое отделение Лунинецкой центральной районной больницы. У мужчины пострадало 8% тела, диагностирован термический ожог пламенем правой голени III степени. Строения и имущество на приусадебном участке не повреждены.
Также 30 марта на сельском подворье в деревне Язвинки горела хозпостройка. Огонь перекинулся на припаркованный рядом микроавтобус Ford Transit. 23-летний сын хозяйки пытался самостоятельно потушить пожар, однако получил ожоги. С предварительным диагнозом «термоингаляционная травма» его госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы.
Автомобиль полностью выгорел, огонь уничтожил кровлю и имущество внутри сарая. Причина пожара устанавливается.
Фото: БЕЛТА
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В Лунинецком районе в агрогородке Велута мужчина 1948 года рождения получил термические ожоги при наведении порядка около дома. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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