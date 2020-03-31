|
Братья-хакеры взламывали чужие аккаунты и продавали ключи доступа к Minecraft
Источник материала: Tut.by
Двое братьев из Столбцов «с помощью вредоносной программы» похищали ключи доступа у пользователей Minecraft. Об этом
«Манипуляции проводились с помощью запрещенного программного обеспечения, а полученные сведения, позволяющие пользоваться определенными привилегиями в игре, продавались другим пользователям за электронные деньги», — рассказали в ведомстве.
О схеме, со слов подозреваемых, они узнали на одном из специализированных форумов. Там же получилось найти вредоносную программу. В МВД уточняют, что на продаже ключей «братьям-хакерам» удалось заработать не менее восьми тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О схеме, со слов подозреваемых, они узнали на одном из специализированных форумов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)