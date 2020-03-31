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Братья-хакеры взламывали чужие аккаунты и продавали ключи доступа к Minecraft

31.03.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое братьев из Столбцов «с помощью вредоносной программы» похищали ключи доступа у пользователей Minecraft. Об этом говорится на официальном сайте МВД Беларуси.


Изображение: appleinsider.ru

«Манипуляции проводились с помощью запрещенного программного обеспечения, а полученные сведения, позволяющие пользоваться определенными привилегиями в игре, продавались другим пользователям за электронные деньги», — рассказали в ведомстве.

О схеме, со слов подозреваемых, они узнали на одном из специализированных форумов. Там же получилось найти вредоносную программу. В МВД уточняют, что на продаже ключей «братьям-хакерам» удалось заработать не менее восьми тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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О схеме, со слов подозреваемых, они узнали на одном из специализированных форумов.
 
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