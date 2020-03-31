Железная дорога – зона повышенной опасности!

Источник материала: Кобринский вестник





Путешествуя на поезде, встречая гостей на вокзале или просто переходя пути, следует помнить и соблюдать правила поведения на железной дороге. За их нарушение можно не только получить штраф, но и поплатиться здоровьем, и даже жизнью. Железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности, и требует особого внимания и осторожности – особенно когда речь идёт о детях.

Помните:

Прежде чем перейти железнодорожные пути, следует убедиться, что поблизости нет поезда. Пересекать железнодорожные пути нужно не спеша. Спешка к добру не приводит: можно споткнуться о рельсы, упасть и получить травму. Переходить железнодорожный переход можно только тогда, когда проехал поезд, смолк звуковой сигнал и поднят шлагбаум. Кроме переезда на железной дороге есть и другие опасные места: насыпь, железнодорожные рельсы, посадочные платформы (площадки), платформы железнодорожного вокзала.

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте

Переходить железнодорожные пути следует только в установленных местах, по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Перед переходом через пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход. Подходя к железнодорожному переезду, нужно внимательно следить за световой и звуковой сигнализациями, а также положением шлагбаума Переходить пути можно только при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти пути, необходимо убедиться, не приближается ли к переезду поезд, локомотив или вагон.

Запрещается:

– Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400м;

– переходить железнодорожные пути в неустановленном месте;

– ходить по железнодорожным путям;

– на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь;

– проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;

– подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а также выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться;

– заходить за линию безопасности у края пассажирской платформы;

– ходить по насыпи и самому железнодорожному полотну, тем более устраивать там игры.

Административная ответственность

Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях несоблюдение правил поведения на железной дороге предусматривает наказание.

Статья 18.3. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте:

Подкладывание на железнодорожные и трамвайные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного или городского электрического транспорта, влечёт наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин. Повреждение железнодорожного или трамвайного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи влечёт наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. Нарушение правил проезда гужевого транспортного средства и прогона скота через железнодорожные пути, выпаса скота вблизи железнодорожных путей влечет наложения штрафа в размере от одной до десяти базовых величин. Несоблюдение установленных габаритов при погрузке или выгрузке грузов – влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин Проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин.

Статья 18.4. Нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта:

Самовольный проезд в грузовом поезде либо посадка в поезд или высадка из него во время движения, либо проезд на подножке или крыше вагона, либо самовольная остановка поезда без необходимости влекут наложение штрафа в размере от шести десятых до трёх базовых величин Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортного средства влечёт наложение штрафа в размере от одной до двух базовых величин. исключена открытие дверей транспортного средства во время движения влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин.

Уважаемые родители!

Не позволяйте детям играть вблизи железнодорожного полотна, расскажите им об основах безопасного поведения. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить вашим детям здоровье, а возможно – даже жизнь.

ИДН Кобринского РОВД.