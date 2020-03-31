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В агрогородке Подлесье прошел крестный ход

31.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В агрогородке Подлесье прошел крестный ход

29 марта в агрогородке Подлесье, который входит в состав прихода храма преподобного Симеона Столпника в деревне Борок Слуцкого района, прошел крестный ход. Об этом сообщается на сайте прихода.

Участники крестного хода обошли свою малую родину по периметру, молитвенно обратились к святым угодникам Божьим с просьбой защитить от «всякой болезни». На протяжение всего крестного хода батюшка читал молитву во время эпидемии, благословленную священноначалием, и окроплял святой водой путь следования молящихся.

В агрогородке Подлесье прошел крестный ход

В агрогородке Подлесье прошел крестный ход

В агрогородке Подлесье прошел крестный ход

В агрогородке Подлесье прошел крестный ход


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29 марта в агрогородке Подлесье, который входит в состав прихода храма преподобного Симеона Столпника в деревне Борок Слуцкого района, прошел крестный ход. Об этом...
 
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