|
Овечка из Англии считает себя собакой. Она лает и кусается
Источник материала: Tut.by
Годовалая овечка Чопси из английского города Бамптон стала самой настоящей собакой. Стоило ей лишь попасть в собачью компанию, как она тут же осознала, что любит носиться по полю и лаять на других псов, а ночевать рядом с овцами — это явно не ее,
28-летняя собачница Сиобан Чиррел О’Келли купила Чопси в прошлом году. Ей это нужно было для работы — она дрессировщица, и с помощью Чопси планировала обучить собак клиентов не атаковать овец. Но что-то пошло не так.
Вот что рассказывает о ней Сиобан:
— Чопси приходит на собачьи прогулки, играет с собаками и даже прибегает, когда я ее зову. Она сходит с ума, когда видит, что рядом с полем проходит еще какой-то пес. И она лает почти так же, как собаки на других собак.
Я не думаю, что владельцы собак знают, как себя вести, когда она следует за их питомцем. Иногда они даже не понимают, что это овца, так как она бегает с другими собаками, но когда люди замечают что-то неладное, они щурятся и говорят: «О боже, это что, овца?»
Кстати, как уважающий себя пес, Чопси отказывается спать с другими овцами:
— Я пыталась вернуть Чопси к ее сородичам, но она боится овец и прибегает обратно, — смеется хозяйка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоило ей лишь попасть в собачью компанию, как она тут же осознала, что любит носиться по полю и лаять на других псов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)