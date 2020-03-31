Овечка из Англии считает себя собакой. Она лает и кусается

Источник материала: Tut.by

Годовалая овечка Чопси из английского города Бамптон стала самой настоящей собакой. Стоило ей лишь попасть в собачью компанию, как она тут же осознала, что любит носиться по полю и лаять на других псов, а ночевать рядом с овцами — это явно не ее, пишет twizz.ru.





28-летняя собачница Сиобан Чиррел О’Келли купила Чопси в прошлом году. Ей это нужно было для работы — она дрессировщица, и с помощью Чопси планировала обучить собак клиентов не атаковать овец. Но что-то пошло не так.





Вот что рассказывает о ней Сиобан:

— Чопси приходит на собачьи прогулки, играет с собаками и даже прибегает, когда я ее зову. Она сходит с ума, когда видит, что рядом с полем проходит еще какой-то пес. И она лает почти так же, как собаки на других собак.

Я не думаю, что владельцы собак знают, как себя вести, когда она следует за их питомцем. Иногда они даже не понимают, что это овца, так как она бегает с другими собаками, но когда люди замечают что-то неладное, они щурятся и говорят: «О боже, это что, овца?»





Кстати, как уважающий себя пес, Чопси отказывается спать с другими овцами:

— Я пыталась вернуть Чопси к ее сородичам, но она боится овец и прибегает обратно, — смеется хозяйка.