Игорь Макар назначен директором Городейского сахарного комбината

Источник материала: Слуцк Город





Назначен новый руководитель Городейского сахарного комбината. Директором предприятия стал Игорь Макар, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Миноблисполкома. Об этом сообщает МЛЫН со ссылкой на пресс-службу концерна «Белгоспищепром».

Игорь Макар родился в 1960 году. Трудовую деятельность начал в 1978-м — работал трактористом, после окончания в 1984 году института механизации продолжал работать заведующим машинным двором. В 1987 году переехал в Несвижский район Минской области. 19 лет проработал на руководящих должностях в сельхозпредприятиях, а в 2006 году был назначен председателем Несвижского райисполкома. Спустя четыре года Игоря Макара перевели на работу в Могилевскую область и доверили Горецкий райисполком. Также окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» и Академию управления при Президенте.

С 22 мая 2014 года Игорь Макар стал первым заместителем председателя Миноблисполкома, курировал агропромышленный комплекс центрального региона.