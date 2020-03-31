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Игорь Макар назначен директором Городейского сахарного комбината

31.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Игорь Макар назначен директором Городейского сахарного комбината

Назначен новый руководитель Городейского сахарного комбината. Директором предприятия стал Игорь Макар, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Миноблисполкома. Об этом сообщает МЛЫН со ссылкой на пресс-службу концерна «Белгоспищепром».

Игорь Макар родился в 1960 году. Трудовую деятельность начал в 1978-м — работал трактористом, после окончания в 1984 году института механизации продолжал работать заведующим машинным двором. В 1987 году переехал в Несвижский район Минской области. 19 лет проработал на руководящих должностях в сельхозпредприятиях, а в 2006 году был назначен председателем Несвижского райисполкома. Спустя четыре года Игоря Макара перевели на работу в Могилевскую область и доверили Горецкий райисполком. Также окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» и Академию управления при Президенте.

С 22 мая 2014 года Игорь Макар стал первым заместителем председателя Миноблисполкома, курировал агропромышленный комплекс центрального региона.

Напомним, предыдущего директора сахарного завода в Городее Михаил Криштапович был задержан в рамках громкого «сахарного дела». Ранее в Миноблисполкоме сообщали, что в ближайшее время будет назначен и новый директор Слуцкого сахарорафинадного комбината.

 
 
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Назначен новый руководитель Городейского сахарного комбината. Директором предприятия стал Игорь Макар, который ранее занимал должность первого заместителя...
 
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