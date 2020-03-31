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Случчане подключились к республиканской акции «Неделя леса»
31.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото: Екатерина Никитина
Слуцкий лесхоз в 13 раз принимает участие в республиканской добровольной акции «Неделя леса», которая стартовала 28 марта. В акции может принять участие любой желающий. И не только посадить свое дерево, но и помочь в наведении порядка в лесу,
— Для участия в акции «Неделя леса» активно откликнулись трудовые коллективы, госорганы и индивидуальные предприниматели, — отметил заместитель директора по идеологической работе Слуцкого лесхоза Александр Жилко. — Как всегда, в акции будут участвовать школьники, потому что они наиболее активная и сознательная часть нашего общества. Мы прививаем им традиции порядка и чистоты. В первый день акции учащиеся Гольчицкой средней школы Слуцкого района очистили от бытового мусора лес вдоль трассы Городище — Жилин Брод.
В этом году весеннюю посадку леса в Слуцком лесхозе произведут на площади более 300 гектар. Сосна и ель — традиционные виды деревьев, которые высаживают на Слутчине. Чуть реже, в зависимости от плодородия почвы, сажают дуб, ясень, березу, черную ольху. Среди редких деревьев — лиственница европейская. Весь посадочный материал выращивают в питомнике Воробьевского лесничества.
По словам Александра Жилко, несмотря на раннюю в этом году весну, посадку леса замедляют ночные заморозки.
МЛЫН.BY
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В акции Слуцкого лесхоза «Неделя леса», которая стартовала 28 марта, может принять участие любой желающий. У случчан есть возможность не только посадить свое...
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