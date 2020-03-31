Случчане подключились к республиканской акции «Неделя леса»

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Слуцкий лесхоз в 13 раз принимает участие в республиканской добровольной акции «Неделя леса», которая стартовала 28 марта. В акции может принять участие любой желающий. И не только посадить свое дерево, но и помочь в наведении порядка в лесу, пишет МЛЫН.BY.

— Для участия в акции «Неделя леса» активно откликнулись трудовые коллективы, госорганы и индивидуальные предприниматели, — отметил заместитель директора по идеологической работе Слуцкого лесхоза Александр Жилко. — Как всегда, в акции будут участвовать школьники, потому что они наиболее активная и сознательная часть нашего общества. Мы прививаем им традиции порядка и чистоты. В первый день акции учащиеся Гольчицкой средней школы Слуцкого района очистили от бытового мусора лес вдоль трассы Городище — Жилин Брод.

В этом году весеннюю посадку леса в Слуцком лесхозе произведут на площади более 300 гектар. Сосна и ель — традиционные виды деревьев, которые высаживают на Слутчине. Чуть реже, в зависимости от плодородия почвы, сажают дуб, ясень, березу, черную ольху. Среди редких деревьев — лиственница европейская. Весь посадочный материал выращивают в питомнике Воробьевского лесничества.

По словам Александра Жилко, несмотря на раннюю в этом году весну, посадку леса замедляют ночные заморозки.

МЛЫН.BY