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НПЗ в апреле получат 1-2 млн тонн нефти Белнефтехим

31.03.2020 13:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: naftan.by

«Задача на апрель – 2 млн тонн, минимум – 1 млн тонн, меньше нельзя. Танкерные поставки через порты Одессы и Клайпеды будут сохраняться. Продолжаем переговоры с Россией, не прекращаем их и по другим направлениям», – сказал Александр Тищенко, передает БЕЛТА. По его словам, планируются закупки из разных источников.

Как сообщалось, поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

Как известно, в 2019 года Беларусь закупила 18 млн тонн нефтяного сырья в России.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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На белорусские НПЗ в апреле поступит 1-2 млн тонн нефти. Танкерные поставки через порты в Одессе и Клайпеде планируется сохранить. Об этом сообщил пресс-секретарь...
 
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