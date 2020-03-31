|
НПЗ в апреле получат 1-2 млн тонн нефти Белнефтехим
Источник материала: Myfin
«Задача на апрель – 2 млн тонн, минимум – 1 млн тонн, меньше нельзя. Танкерные поставки через порты Одессы и Клайпеды будут сохраняться. Продолжаем переговоры с Россией, не прекращаем их и по другим направлениям», – сказал Александр Тищенко, передает БЕЛТА. По его словам, планируются закупки из разных источников.
Как сообщалось, поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.
Как известно, в 2019 года Беларусь закупила 18 млн тонн нефтяного сырья в России.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На белорусские НПЗ в апреле поступит 1-2 млн тонн нефти. Танкерные поставки через порты в Одессе и Клайпеде планируется сохранить. Об этом сообщил пресс-секретарь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)