НПЗ в апреле получат 1-2 млн тонн нефти Белнефтехим

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«Задача на апрель – 2 млн тонн, минимум – 1 млн тонн, меньше нельзя. Танкерные поставки через порты Одессы и Клайпеды будут сохраняться. Продолжаем переговоры с Россией, не прекращаем их и по другим направлениям», – сказал Александр Тищенко, передает БЕЛТА. По его словам, планируются закупки из разных источников.

Как сообщалось, поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

Как известно, в 2019 года Беларусь закупила 18 млн тонн нефтяного сырья в России.