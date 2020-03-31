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Мужчина придумал, как поднять себе настроение во время карантина. И это впечатляет
Источник материала: СТВ
Всегда приятно проводить время в компании с замечательным человеком. А кто может быть лучшей компанией, чем ты сам? Вероятно, именно так и подумал житель Берлина Антонио Кастелло, который решил раздвоиться на фотографиях.
Как
Что интересно, парень даже придумал целую историю. Брата-близнеца зовут Хуан, и он более застенчивый и спокойный человек, чем Антонио. Хуан любит вставать рано утром, а его приятель предпочитает бодрствовать по ночам.
Кстати, ранее мы рассказывали о фотопроекте, где пожилые люди видят в зеркалах отражения молодых себя.
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Всегда приятно проводить время в компании с замечательным человеком. А кто может быть лучшей компанией, чем ты сам? Вероятно, именно так и подумал житель Берлина...
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