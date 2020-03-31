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Мужчина придумал, как поднять себе настроение во время карантина. И это впечатляет

31.03.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Всегда приятно проводить время в компании с замечательным человеком. А кто может быть лучшей компанией, чем ты сам? Вероятно, именно так и подумал житель Берлина Антонио Кастелло, который решил раздвоиться на фотографиях. 

Как сообщает Bored Panda, сейчас из-за карантина Антонио не может встретиться со своими настоящими братьями. Чтобы не грустить, фотограф сделал себе брата-близнеца. Как признаётся Кастелло, на один такой снимок может уйти до 12 часов. 

Что интересно, парень даже придумал целую историю. Брата-близнеца зовут Хуан, и он более застенчивый и спокойный человек, чем Антонио. Хуан любит вставать рано утром, а его приятель предпочитает бодрствовать по ночам.   

Мужчина придумал, как поднять себе настроение во время карантина. И это впечатляет
Фото: Antonio Castello / Bored Panda 

Мужчина придумал, как поднять себе настроение во время карантина. И это впечатляет
Фото: Antonio Castello / Bored Panda 

Мужчина придумал, как поднять себе настроение во время карантина. И это впечатляет
Фото: Antonio Castello / Bored Panda 

Мужчина придумал, как поднять себе настроение во время карантина. И это впечатляет
Фото: Antonio Castello / Bored Panda 

Мужчина придумал, как поднять себе настроение во время карантина. И это впечатляет
Фото: Antonio Castello / Bored Panda 

Мужчина придумал, как поднять себе настроение во время карантина. И это впечатляет
Фото: Antonio Castello / Bored Panda 

Мужчина придумал, как поднять себе настроение во время карантина. И это впечатляет
Фото: Antonio Castello / Bored Panda 

Мужчина придумал, как поднять себе настроение во время карантина. И это впечатляет
Фото: Antonio Castello / Bored Panda 

Кстати, ранее мы рассказывали о фотопроекте, где пожилые люди видят в зеркалах отражения молодых себя.   

Получилось очень душевно – здесь подробнее.   

Люди в материале: Antonio Castello, Антонио Кастелло

 
 
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Всегда приятно проводить время в компании с замечательным человеком. А кто может быть лучшей компанией, чем ты сам? Вероятно, именно так и подумал житель Берлина...
 
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