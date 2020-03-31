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Лукашенко: У нас пока нет оснований переносить президентские выборы

31.03.2020 12:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: У нас пока нет оснований переносить президентские выборы

Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой заявил, что оснований переносить президентские выборы в Беларуси пока нетпишет БЕЛТА.

Глава государства также заявил о необходимости посоветоваться с Центризбиркомом и установить сроки подготовки кампании. 

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Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой заявил, что оснований переносить президентские выборы в Беларуси пока...
 
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Лукашенко: пока нет оснований переносить президентские выборы
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