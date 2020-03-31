|
Лукашенко: У нас пока нет оснований переносить президентские выборы
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой заявил, что оснований переносить президентские выборы в Беларуси пока нет,
Глава государства также заявил о необходимости посоветоваться с Центризбиркомом и установить сроки подготовки кампании.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой заявил, что оснований переносить президентские выборы в Беларуси пока...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)