Лукашенко: У нас пока нет оснований переносить президентские выборы

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой заявил, что оснований переносить президентские выборы в Беларуси пока нет, пишет БЕЛТА.

Глава государства также заявил о необходимости посоветоваться с Центризбиркомом и установить сроки подготовки кампании.

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