Жизнь онлайн: белорусы смотрят спектакли и занимаются спортом дистанционно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Театры, музеи и фитнес-центры в Беларуси открыты для посетителей. Но желающих сходить на премьеру или тренировку все меньше. Приобщаться к прекрасному или поддерживать форму многие теперь предпочитают онлайн, рассказывает корреспонднт «МИР 24» Полина Срибненко.

Коврик для фитнеса поверх домашнего. Так теперь выглядит рабочее место Алисы Родионовой. Фитнес-тренер не растеряла своих клиентов из-за пандемии. Многие признаются: так даже проще – не нужно спешить в зал. Правильное настроение создаст зажигательная музыка, а тренер по ту сторону экрана не даст расслабиться. «Мы занимаемся четыре раза в неделю. Иногда бывает, что побольше. Поддерживается тонус, и ты просто чувствуешь себя лучше», – поделилась жительница Минска. «Нет необходимости лишний раз, как говорится, нарываться. Поэтому сейчас многие перешли на онлайн-тренировки. И это очень классно и правильно, я считаю. Все в наших руках. И если мы будем все ответственные, то, надеюсь, скоро все обойдется», – пояснила фитнес-тренер Алиса Родионова.



Театралам повезло меньше. Они практически остались без зрителей. Обычно классика и визитная карточка – Купаловского «Павлинка» – проходит почти полвека при аншлаге. В этот раз пустых мест больше. И все же аудитория на этом спектакле выходит за рамки партера и бельэтажа. Шесть камер транслируют постановку на весь мир. «Когда ты их видишь, это одно. Когда не видишь, но знаешь, что они есть, это совсем другое. Мы должные быть вдохновлены. Это наша задача. Будем искать вдохновение от партнеров, от материала, от пафоса события и передавать туда – зрителю», – рассказал артист Национального академического театра им.Янки Купалы Павел Харланчук.

Открыть занавес в сети в главном драматическом театре Беларуси планировали давно. А теперь это оказалось особенно актуально. Для своеобразной онлайн премьеры выбрали именно «Павлинку». Это феномен театрального искусства страны и национальная нематериальная ценность. В Купаловском уверяют: виртуальный театральный сезон на этом не окончится. «Мы планируем целую неделю показывать репертуарные спектакли Купаловского театра. Надеемся, новый подход, когда мы придем к зрителю в каждый дом будет востребован, и в будущем этот проект продолжится», – сообщил генеральный директор Национального академического театра им.Янки Купалы Павел Латушко.



Не выходя из дома, теперь можно увидеть и коллекцию русской живописи и белорусского искусства от восемнадцатого до двадцатого века, а также произведения учителя Марка Шагала и видного деятеля «еврейского ренессанса» Юрия Пэна. Витебский художественный музей открыл любителям искусства виртуальные двери.

Пока врачи просят: оставайтесь дома, лучше их послушать. Но для этого не обязательно быть отрезанными от мира.