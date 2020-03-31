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Жизнь онлайн: белорусы смотрят спектакли и занимаются спортом дистанционно
31.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Театры, музеи и фитнес-центры в Беларуси открыты для посетителей. Но желающих сходить на премьеру или тренировку все меньше. Приобщаться к прекрасному или поддерживать форму многие теперь предпочитают онлайн, рассказывает корреспонднт «МИР 24» Полина Срибненко.
Коврик для фитнеса поверх домашнего. Так теперь выглядит рабочее место Алисы Родионовой. Фитнес-тренер не растеряла своих клиентов из-за пандемии. Многие признаются: так даже проще – не нужно спешить в зал. Правильное настроение создаст зажигательная музыка, а тренер по ту сторону экрана не даст расслабиться. «Мы занимаемся четыре раза в неделю. Иногда бывает, что побольше. Поддерживается тонус, и ты просто чувствуешь себя лучше», – поделилась жительница Минска. «Нет необходимости лишний раз, как говорится, нарываться. Поэтому сейчас многие перешли на онлайн-тренировки. И это очень классно и правильно, я считаю. Все в наших руках. И если мы будем все ответственные, то, надеюсь, скоро все обойдется», – пояснила фитнес-тренер Алиса Родионова.
Открыть занавес в сети в главном драматическом театре Беларуси планировали давно. А теперь это оказалось особенно актуально. Для своеобразной онлайн премьеры выбрали именно «Павлинку». Это феномен театрального искусства страны и национальная нематериальная ценность. В Купаловском уверяют: виртуальный театральный сезон на этом не окончится. «Мы планируем целую неделю показывать репертуарные спектакли Купаловского театра. Надеемся, новый подход, когда мы придем к зрителю в каждый дом будет востребован, и в будущем этот проект продолжится», – сообщил генеральный директор Национального академического театра им.Янки Купалы Павел Латушко.
Пока врачи просят: оставайтесь дома, лучше их послушать. Но для этого не обязательно быть отрезанными от мира.
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При этом театры, музеи и фитнес-центры в Беларуси открыты для посетителей. Однако приобщаться к прекрасному или поддерживать форму многие теперь предпочитают...
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