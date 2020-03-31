Эпидобстановка в учреждениях пенитенциарной системы стабильна — ДИН МВД

Источник материала: Вороновская газета





Эпидемиологическая обстановка в учреждениях пенитенциарной системы стабильна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Департамент исполнения наказаний МВД.

Проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения респираторных инфекций в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП). Для тех, кто содержится в учреждениях УИС и ЛТП, временно приостановили предоставление краткосрочных и длительных свиданий. «Однако количество предусмотренных законодательством свиданий в течение года будет сохранено в полном объеме», — отметили в МВД.

В учреждения УИС и ЛТП не пропускают посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и явными симптомами респираторного заболевания, а также всех, кто отказался от измерения температуры.

Передача посылок и бандеролей происходит в установленном порядке. Более того, временно с 12 марта разрешена дополнительная передача один раз в 30 дней чеснока, репчатого лука, яблок, лимонов, апельсинов общим весом до 10 кг, а также одного комплекса витаминов.

Усилено медицинское наблюдение за лицами, находящимися в учреждениях пенитенциарной системы. Проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия, помещения систематически проветриваются. Все учреждения обеспечены дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук в местах общего пользования. Для сотрудников и спецконтингента проводят разъяснительную работу по соблюдению санитарных правил и норм.

«Проведение подобных превентивных мероприятий связано с профилактикой заболеваемости как среди лиц, отбывающих наказание, так и среди сотрудников пенитенциарной системы. В настоящее время все подразделения УИС и ЛТП работают в штатном режиме, эпидемиологическая обстановка стабильная», — добавили в МВД.

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