ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Антопольская ватно-прядильная фабрика наладила сотрудничество с российским "АвтоВАЗом"

31.03.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Антопольская ватно-прядильная фабрика" Дрогичинского района наладило сотрудничество с российской компанией "АвтоВАЗ", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Геннадий Радчук.

Антопольская ватно-прядильная фабрика наладила сотрудничество с российским "АвтоВАЗом"

Антопольское предприятие в 2018 году за счет средств инновационного фонда Брестского облисполкома приобрело и установило две новые линии. На первой производят термоскрепленные и иглопробивные нетканые материалы, на второй - аэродинамические нетканые материалы. Линии полностью загружены и работают в три смены. Изделия используются в мебельной и строительной отраслях, автомобильной промышленности.

"Делаем большой спектр нетканых материалов. Эта продукция пользуется спросом на внутреннем рынке и за рубежом. В частности, поставляем нетканые полотна для российского автопрома. Делаем линейку аэродинамических материалов, которые используются в качестве заготовки для шумоизоляции автомобилей марки Lada, - отметил Геннадий Радчук.

На фабрике видят перспективы расширения сотрудничества с автомобильной промышленностью. Предприятие отправило образцы материалов на экспертизу во Францию. Если испытания пройдут успешно, они будут использоваться в производстве выпускаемых в России Peugeot и Renault.

"Мы намерены развивать этот проект. Планируем установить специальные прессы для выпуска деталей шумоизоляции нужной формы, например, для днища или дверей автомобиля", - пояснил директор. Он добавил, что доля инновационной продукции в общем объеме производства фабрики составляет почти 24%.

История ватно-прядильной фабрики началась в 1944 году с образования Антопольского райкомбината. В его состав входили кирпичные заводы, столярные и швейные мастерские, мельницы, кузни, электростанция. В 2003 году предприятие приобрело самостоятельность и акционировалось. Сейчас ОАО специализируется на производстве нетканых материалов, швейных изделий, пряжи, влажных салфеток для сельского хозяйства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ОАО "Антопольская ватно-прядильная фабрика" Дрогичинского района наладило сотрудничество с российской компанией "АвтоВАЗ", сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дрейк впервые показал двухлетнего сына, которого долго не признавал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика