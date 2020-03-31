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В России отсрочили закон о предустановке российского ПО

31.03.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Срок вступления в силу требования о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российского потребителя, сдвигается с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года. Соответствующие поправки Госдума России приняла при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ правом введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом пишет ТАСС.


Фото: burst.shopify.com

Требование о предустановке с 1 июля 2020 года российского ПО на гаджеты было введено опубликованным 2 декабря 2019 года федеральным законом. Согласно документу, перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.

В середине февраля ФАС подготовила проект постановления правительства, в котором описала будущую процедуру реализации закона. Предполагалось, что с 1 июля 2020 года начнут предустанавливаться браузеры, картографические и навигационные сервисы. С 1 июля 2021 года — приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, социальные сети и почтовые сервисы. В июле 2022 года обязательными к предустановке планировалось сделать программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к общероссийским теле- и радиоканалам.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов:

 
 
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Закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года.
 
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