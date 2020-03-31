Внешний госдолг Беларуси в январе-феврале снизился на 1,6% до $16,9 млрд

Источник материала: Виртуальный Брест

Внешний государственный долг Беларуси на 1 марта 2020 года составил $16,9 млрд, уменьшившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.





В январе-феврале привлечены внешние государственные займы на сумму $179,5 млн, в том числе $157,2 млн - правительства и банков России, $12,8 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $5,4 млн - МБРР, $4,1 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-феврале составило $376,2 млн, из которых $196,7 млн - правительству России, $167,7 млн - банкам Китая, $11,8 млн - МБРР.

Государственный долг Беларуси на 1 марта составил Br46,8 млрд и увеличился по сравнению с началом текущего года на Br2 млрд, или на 4,5%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта составил Br9,1 млрд, увеличившись с начала года на Br0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 3,8%.

В январе-феврале размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $123,8 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $154,3 млн и Br34,1 млн.