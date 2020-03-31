Источник материала: ОНТ

Гродно убили женщину" class="one-news__figure-img">

В Гродно убили женщину. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 30 марта. В службу скорой помощи поступило сообщение о том, что в одной из квартир женщину ударили ножом. Прибывшие медики констатировали смерть 49-летней хозяйки.

В квартире погибшей находились двое мужчин и женщина – они распивали спиртные напитки. Возник конфликт, в результате которого женщине было причинено ножевое ранение в шею. Она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело. Оба мужчины задержаны по подозрению в совершении преступления. Один из них – брат погибшей.

Фото: СК

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