|
В Гродно убили женщину
Источник материала: ОНТГродно убили женщину" class="one-news__figure-img">
В Гродно убили женщину. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом
Трагедия произошла вечером 30 марта. В службу скорой помощи поступило сообщение о том, что в одной из квартир женщину ударили ножом. Прибывшие медики констатировали смерть 49-летней хозяйки.
В квартире погибшей находились двое мужчин и женщина – они распивали спиртные напитки. Возник конфликт, в результате которого женщине было причинено ножевое ранение в шею. Она скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело. Оба мужчины задержаны по подозрению в совершении преступления. Один из них – брат погибшей.
Фото: СК
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно убили женщину. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. Трагедия произошла...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)