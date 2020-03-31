В Солигорском районе пропали отец и его 6-летняя дочь

Источник материала: Слуцк Город





МВД Беларуси продолжает розыск жителей Солигорского района. Это 6-летняя Ульяна Барсук и ее 43-летний отец Руслан. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

Как стало известно ранее, бывшие супруги после развода не смогли договориться, с кем из них будет жить дочь. После того как суд определил место постоянного проживания ребенка с матерью, отец забрал девочку из садика и уехал с ней в неизвестном направлении. С июля 2019 года о местонахождении отца и дочки ничего не известно.





Они объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Достоверно установлено, что на территории Беларуси их нет. Предположительно, мужчина с девочкой уехали в одну из стран Кавказского региона.

Приметы разыскиваемых: Руслану Барсуку на вид 44-45 лет, рост около 195 сантиметров, плотное телосложение, глаза голубые, лысый. Ульяне Барсук на вид 6-7 лет, рост 125-127 сантиметров, глаза голубые, волосы прямые темно-русые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении отца и дочки, просят сообщить об этом по телефонам 8 (0174) 28-22-02 или 102.