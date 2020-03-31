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Продолжается розыск отца с дочерью из Солигорского района

31.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

родолжается розыск жителей Солигорского района 6-летней Ульяны и ее отца Руслана Барсука, сообщили БЕЛТА в МВД.

Продолжается розыск отца с дочерью из Солигорского района
Фото МВД

Они объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Достоверно установлено, что на территории Беларуси их нет. Предположительно, мужчина с девочкой уехали в одну из стран Кавказского региона.

Как сообщалось, бывшие супруги после развода не смогли договориться, с кем из них будет жить дочь. После того как суд определил место постоянного проживания ребенка с матерью, отец забрал девочку из детского сада и уехал с ней в неизвестном направлении. С июля 2019 года о местонахождении отца и дочки ничего не известно.

Руслану Барсуку на вид 44-45 лет, рост около 195 см, плотного телосложения, глаза голубые, лысый. Ульяне Барсук на вид 6-7 лет, рост 125-127 см, глаза голубые, волосы прямые темно-русые.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщите по телефонам 8(0174)282202 или 102.

Белта

 
 
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родолжается розыск жителей Солигорского района 6-летней Ульяны и ее отца Руслана Барсука, сообщили БЕЛТА в МВД. Они объявлены в международный...
 
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