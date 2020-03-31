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В Борисове собака помогла раскрыть поджог дома и хулиганство

31.03.2020 14:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Борисове собака помогла раскрыть поджог дома и хулиганство

В Борисове служебная собака по кличке Райд помогла раскрыть поджог дома и хулиганство. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Райд по следу нашел подозреваемого в поджоге дома. Через день он нашел хулигана, который разбил камнем стекло в тракторе.


Второй инцидент произошел 30 марта. На ул. 50 лет БССР 44-летний местный житель на уборочной технике подметал тротуар. Около общежития городского колледжа мужчина обратил внимание на парня, который бегал, размахивал руками, срывал объявления со стендов. Как оказалось позже, это был студент и в тот момент был пьян.

В какой-то момент молодой человек взял камень и бросил его в трактор. Заднее стекло разбилось, камень попал в водителя. Злоумышленник скрылся, а к общежитию вызвали милицию.


 Найти студента помог Райд. Он взял след парня с места происшествия и через 750 метров настиг его во дворах на бульваре Комарова.

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В Борисове служебная собака по кличке Райд помогла раскрыть поджог дома и хулиганство. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. Райд...
 
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