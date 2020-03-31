Источник материала: Кировец

Ежегодно в районе райисполкомом, сельисполкомами с привлечением работников организаций проводятся субботники по уборке мусора и благоустройству территорий на землях общего пользования. Благодаря проводимой работе территории населенных пунктов очищаются от мусора, проводятся работы по озеленению, сносу пустующих домов с вовлечением земель в сельскохозяйственный оборот, производится ремонт объектов социально-культурного назначения. Основная цель проводимых мероприятий – забота о жителях района, создание комфортной и безопасной среды для их проживания и отдыха.

Вместе с тем, как показывают контрольные мероприятия, на ранее убранных территориях выявляются новые места несанкционированного размещения отходов жизнедеятельности населения, что приводит к загрязнению окружающей среды, оказывает вредное воздействие на здоровье жителей.

В районе утверждена и реализуется схема безопасного сбора отходов жизнедеятельности населения с охватом каждого населенного пункта и установленным графиком вывоза указанных отходов.

На заседании районного штаба по наведению порядка на земле контролирующим органам района поручено на постоянной основе организовать рейдовые мероприятия с применением средств фотовидеофиксации по установлению граждан, допускающих несанкционированное размещение отходов на общих территориях.

В соответствии с действующим законодательством за несанкционированное размещение отходов предусмотрена ответственность по ст.21.14 Кодекса об административных правонарушениях – наложение штрафа в размере до 25 б.в. (до 675 руб.), по ст.15.10 ч.2 наложение штрафа в размере до 20 б.в. (до 540 руб.).

О фактах несанкционированного размещения отходов на общих территориях Вы можете сообщать в сельский Совет, районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по тел.: 77-5-15, 77-5-17, районный центр гигиены и эпидемиологии по тел.77-1-56.

Не будьте равнодушными, только вместе мы сможем обеспечить порядок на общих территориях и оставить после себя красивую землю для наших детей и внуков.

Михаил Каранкевич, начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.