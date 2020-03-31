ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Не будьте равнодушными!

31.03.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Ежегодно в районе райисполкомом, сельисполкомами с привлечением работников организаций проводятся субботники по уборке мусора и благоустройству территорий на землях общего пользования. Благодаря проводимой работе территории населенных пунктов очищаются от мусора, проводятся работы по озеленению, сносу пустующих домов с вовлечением земель в сельскохозяйственный оборот, производится ремонт объектов социально-культурного назначения. Основная цель проводимых мероприятий – забота о жителях района, создание комфортной и безопасной среды для их проживания и отдыха.
Вместе с тем, как показывают контрольные мероприятия, на ранее убранных территориях выявляются новые места несанкционированного размещения отходов жизнедеятельности населения, что приводит к загрязнению окружающей среды, оказывает вредное воздействие на здоровье жителей.
В районе утверждена и реализуется схема безопасного сбора отходов жизнедеятельности населения с охватом каждого населенного пункта и установленным графиком вывоза указанных отходов.
На заседании районного штаба по наведению порядка на земле контролирующим органам района поручено на постоянной основе организовать рейдовые мероприятия с применением средств фотовидеофиксации по установлению граждан, допускающих несанкционированное размещение отходов на общих территориях.
В соответствии с действующим законодательством за несанкционированное размещение отходов предусмотрена ответственность по ст.21.14 Кодекса об административных правонарушениях – наложение штрафа в размере до 25 б.в. (до 675 руб.), по ст.15.10 ч.2 наложение штрафа в размере до 20 б.в. (до 540 руб.).
О фактах несанкционированного размещения отходов на общих территориях Вы можете сообщать в сельский Совет, районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по тел.: 77-5-15, 77-5-17, районный центр гигиены и эпидемиологии по тел.77-1-56.
Не будьте равнодушными, только вместе мы сможем обеспечить порядок на общих территориях и оставить после себя красивую землю для наших детей и внуков.
Михаил Каранкевич, начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно в районе райисполкомом, сельисполкомами с привлечением работников организаций проводятся субботники по уборке мусора и благоустройству...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дети нарезали целый сноп колосьев, перевязали васильками». Как шестиклассник Бодров-младший оказался на похоронах у Короткевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика