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Книга VS Экранизация. Семь сериалов об истории Британии, снятых по книгам

31.03.2020 16:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Книга VS Экранизация. Семь сериалов об истории Британии, снятых по книгам

Часто ведутся споры, что лучше книги, чем экранизациия их. Мы подобрали семь сериалов об истории Британии, которые достойно сняты. Посмотрите и решите, что лучше.

1. Пустая корона 

Мини-сериал представляет собой экранизацию исторических пьес Уильяма Шекспира. В центре сюжета три английских короля: Ричард II, Генрих IV и Генрих V. Первый правил так, что мало заботился о подданых. Итог – его свергает кузен, ставший Генрихом IV. Во время правления второго короля разгорается гражданская война. После его смерти корона достается сыну Хэлу. Каждый из правителей не только разбирался с наследием предшественника, но и создавал свое. 

«Пустая корона» была отмечена многими наградами. Все благодаря качественному сценарию и выдающемуся актерскому составу. Ричард II воплотил Бен Уишоу. За эту роль он получил премию BAFTA в номинации «Лучший актер».  Джереми Айронс стал Генрих IV, а Том Хиддлстон перевоплотился в Генрих V.


2. Столпы земли

Экранизация одноименного романа валлийского писателя Кена Фоллета. Время действия – Англия, XII век. В центре сюжета – городок Кингсбридж и его жители. Сериал прекрасно воссоздал эпоху средневековой Англии: вечная борьба за престол и власть, войны, предательство церкви, строительство нового собора, вера, любовь и смерть. Великолепный актерский состав – Руфус Сьюэлл, Эдди Редмэйн, Хэйли Этвелл, Дональд Сазерленд.

 

3. Мир без конца

Фактически это продолжение «Столпов земли», но у же  с новыми героями и в XIV веке. Действия разворачиваются во время вспышки эпидемии чумы в Европе и незадолго до начала Столетней войны. Как справятся с испытаниями жители богатого и процветающего Кингсбриджа? В главных ролях – Шарлотта Райли, Бен Чаплин, Синтия Никсон, Том Уэстон‑Джонс и Миранда Ричардсон.

К слову, есть и третья книга при Кингсбридж авторства Фолетта – «Столп огненный».

 

4. Белая королева 

Сериал, снятый по роману Филиппы Грегори, заслужили высокие оценки у зрителей и у критиков.

По сюжету идет 1464 год. Война Алой и Белой Розы продолжается уже девять лет. И за трон борются не только Йорки и Ланкастеры, но и три женщины. Каждая пытается заполучить власть в свои руки: Елизавета Вудвиль, Маргарита Бофорт и Энн Невилл. Кто из них победит и какой ценой?

Актерский состав прекрасно подобран – Макс Айронс, Ребекка Фергюсон, Джеймс Фрейн, Фэй Марсей, Аманда Хейл.

 

5. Волчий зал

В основе экранизации книга Хилари Мантел. В 1529 году Англия находилась на грани катастрофы. У короля Генриха VIII нет наследника, и он хочет аннулировать свой брак с Екатериной Арагонской. Папа Римский противостоит этому. И в этот момент в борьбу за своего короля и собственные амбиции вступает Томас Кромвель. 

В ролях: Марк Райлэнс, Дэмиэн Льюис, Клер Фой, Томас Сэнгстер, Джосс Портер.

 

6. Полдарк

В основе сюжета – одноименная серия книг писателя Уинстона Грэма.  1790 год, офицер британской армии Росс Полдарк, которого воплотил Эйдан Тернер по окончанию войны возвращается домой в Корнуолл. Ему приходится сталкиваться с определенными трудностями: отец умер, дом обветшал, невеста вышла замуж за другого, а угольная шахта, на которой трудится добрая половина деревни, закрылась. Герой начинает строить свою жизнь заново, где есть любовь, мезальянс, соперничество, благородство и мужество. 


7. Вызовите акушерку 

Эта история основана на воспоминаниях Дженнифер Уорф о ее жизни в восточном Лондоне в середине 1950-х годов. К слову, консультировала создателей сериала сама автор. А также своими воспоминаниями поделились медсестёры и акушерки.

Сериал начинается с поступления акушерки Дженни Ли на новую работу в дом Ноннатоса, где оказывают медицинскую помощь профессиональные акушерки и монахини, имеющие медицинские навыки. Дом расположен в очень бедном районе. Как помогают акушерки женщинам, которые только стали мамами, а также как складывается история жильцов района – все ответы в экранизации. 

В ролях: Джессика Рэйн, Пэм Феррис, Миранда Харт, Дженни Эгаттер


 

 

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Часто ведутся споры, что лучше книги, чем экранизациия их. Мы подобрали семь сериалов об истории Британии, которые достойно сняты. Посмотрите и решите, что лучше. 1....
 
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