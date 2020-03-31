Книга VS Экранизация. Семь сериалов об истории Британии, снятых по книгам

Источник материала: ОНТ

Часто ведутся споры, что лучше книги, чем экранизациия их. Мы подобрали семь сериалов об истории Британии, которые достойно сняты. Посмотрите и решите, что лучше.

1. Пустая корона

Мини-сериал представляет собой экранизацию исторических пьес Уильяма Шекспира. В центре сюжета три английских короля: Ричард II, Генрих IV и Генрих V. Первый правил так, что мало заботился о подданых. Итог – его свергает кузен, ставший Генрихом IV. Во время правления второго короля разгорается гражданская война. После его смерти корона достается сыну Хэлу. Каждый из правителей не только разбирался с наследием предшественника, но и создавал свое.

«Пустая корона» была отмечена многими наградами. Все благодаря качественному сценарию и выдающемуся актерскому составу. Ричард II воплотил Бен Уишоу. За эту роль он получил премию BAFTA в номинации «Лучший актер». Джереми Айронс стал Генрих IV, а Том Хиддлстон перевоплотился в Генрих V.





2. Столпы земли

Экранизация одноименного романа валлийского писателя Кена Фоллета. Время действия – Англия, XII век. В центре сюжета – городок Кингсбридж и его жители. Сериал прекрасно воссоздал эпоху средневековой Англии: вечная борьба за престол и власть, войны, предательство церкви, строительство нового собора, вера, любовь и смерть. Великолепный актерский состав – Руфус Сьюэлл, Эдди Редмэйн, Хэйли Этвелл, Дональд Сазерленд.

3. Мир без конца

Фактически это продолжение «Столпов земли», но у же с новыми героями и в XIV веке. Действия разворачиваются во время вспышки эпидемии чумы в Европе и незадолго до начала Столетней войны. Как справятся с испытаниями жители богатого и процветающего Кингсбриджа? В главных ролях – Шарлотта Райли, Бен Чаплин, Синтия Никсон, Том Уэстон‑Джонс и Миранда Ричардсон.

К слову, есть и третья книга при Кингсбридж авторства Фолетта – «Столп огненный».

4. Белая королева

Сериал, снятый по роману Филиппы Грегори, заслужили высокие оценки у зрителей и у критиков.

По сюжету идет 1464 год. Война Алой и Белой Розы продолжается уже девять лет. И за трон борются не только Йорки и Ланкастеры, но и три женщины. Каждая пытается заполучить власть в свои руки: Елизавета Вудвиль, Маргарита Бофорт и Энн Невилл. Кто из них победит и какой ценой?

Актерский состав прекрасно подобран – Макс Айронс, Ребекка Фергюсон, Джеймс Фрейн, Фэй Марсей, Аманда Хейл.

5. Волчий зал

В основе экранизации книга Хилари Мантел. В 1529 году Англия находилась на грани катастрофы. У короля Генриха VIII нет наследника, и он хочет аннулировать свой брак с Екатериной Арагонской. Папа Римский противостоит этому. И в этот момент в борьбу за своего короля и собственные амбиции вступает Томас Кромвель.

В ролях: Марк Райлэнс, Дэмиэн Льюис, Клер Фой, Томас Сэнгстер, Джосс Портер.

6. Полдарк

В основе сюжета – одноименная серия книг писателя Уинстона Грэма. 1790 год, офицер британской армии Росс Полдарк, которого воплотил Эйдан Тернер по окончанию войны возвращается домой в Корнуолл. Ему приходится сталкиваться с определенными трудностями: отец умер, дом обветшал, невеста вышла замуж за другого, а угольная шахта, на которой трудится добрая половина деревни, закрылась. Герой начинает строить свою жизнь заново, где есть любовь, мезальянс, соперничество, благородство и мужество.





7. Вызовите акушерку

Эта история основана на воспоминаниях Дженнифер Уорф о ее жизни в восточном Лондоне в середине 1950-х годов. К слову, консультировала создателей сериала сама автор. А также своими воспоминаниями поделились медсестёры и акушерки.

Сериал начинается с поступления акушерки Дженни Ли на новую работу в дом Ноннатоса, где оказывают медицинскую помощь профессиональные акушерки и монахини, имеющие медицинские навыки. Дом расположен в очень бедном районе. Как помогают акушерки женщинам, которые только стали мамами, а также как складывается история жильцов района – все ответы в экранизации.

В ролях: Джессика Рэйн, Пэм Феррис, Миранда Харт, Дженни Эгаттер





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