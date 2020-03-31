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Великобритания и Швеция выразили благодарность Беларуси за помощь в доставке граждан на родину

31.03.2020 19:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Великобритания и Швеция выразили благодарность Беларуси за помощь в доставке граждан на родину

Чартерным рейсом авиакомпании «Белавиа» более 70 граждан Швеции, США и других стран вылетели сегодня из Стамбула. Через Минск пролегает единственный на сегодняшний день маршрут, позволяющий им добраться до Стокгольма, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Благодарность Беларуси и «Белавиа» за осуществление рейсов в Великобританию высказала британская сторона. Сегодня это одна из немногих возможностей для жителей ряда стран добраться домой.

В ближайшее время планируется перевести белорусских граждан из Объединенных Арабских Эмиратов.

Основными проблемными странами по возвращению белорусских туристов домой остаются Индия (Гоа), Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия. Белорусские госорганы, а также «Белавиа» и туристические компании находятся в поиске новых возможностей для доставки белорусов из указанных стран. 

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Теги: Минск
 
 
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Чартерным рейсом авиакомпании «Белавиа» более 70 граждан Швеции, США и других стран вылетели сегодня из Стамбула. Через Минск пролегает единственный на...
 
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