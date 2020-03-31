|
«Мне чертовски нравится. Вам, конечно же, нет». Кристина Асмус сменила имидж и постриглась в кадре
Источник материала: СТВ
Кристина Асмус сменила прическу – обрезала длинные волосы. Актриса сделала это в кадре во время фотосессии.
Получившийся результат супруга Гарика Харламова показала в Instagram. А тем, кто не верил, что девушка постригла собственные волосы, она посвятила подпись к фото.
Кристина Асмус:
Актриса лишилась трети длины своих волос. Теперь у Кристины Асмус стрижка по плечи.
Спустя время актриса посвятила своей новой прическе еще один пост. В нем она отметила, что ей чертовски нравится новый образ.
Кристина Асмус:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кристина Асмус сменила прическу – обрезала длинные волосы. Актриса сделала это в кадре во время фотосессии. Получившийся результат супруга Гарика Харламова...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)